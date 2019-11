Kineska poduzetnica želi uložiti u hrvatskog prvoligaša i klub dati u ruke bivšim Hajdukovim čelnicima?

Inter je uvjerljivo poražen od Rijeke, no poraz od družine s Rujevice u ovom trenutku je u Zaprešiću tema koja je bačena pod tepih čim je sudac Pejin odsvirao kraj spomenutog dvoboja. Od ljeta traju nagađanja i iščekivanja stranog ulagača koji bi zaprešićkom klubu trebao ubrizgati spasonosnu financijsku injekciju, pišu Sportske novosti.

Poprilično dugo se turski kapital spominjao kao spasonosno rješenje, danima se čekala, ali se nije dočekala sretna vijest s turskim predznakom i sve je u konačnici palo u zaborav, a Inter je ostao u rukama onoga koji ga je bezbroj puta spašavao i vadio iz problematičnih i često bezizlaznih situacija, direktora kluba Branka Laljka. Sada je pred čelnim čovjekom Intera možda i najvažnija odluka otkad je započeo uspješnu avanturu u voljenom klubu...

Naime, nakon turskog nerealiziranog zanimanja, u Zaprešić bi trebali stići kineski ulagači predvođeni bogatom poduzetnicom Jiang Yu, vlasnicom pekinške kompanije Z-Run WellTon Industry, koja je proljetos iskazala interes za ulaganja na području Kumrovca, s time da bi u klub postavila bivšeg predsjednika Hajduka Ivana Kosa i direktora omladinske škole splitskog kluba Krešimira Gojuna.

Kos je za kormilom Hajduka bio do ljeta 2018., a iako je na odlasku potencirao da je dvije godine žrtvovao obitelj za uspjeh Hajduka i da se u njegovu mandatu Hajduk do samog kraja borio s Dinamom za naslov prvaka Hrvatske i igrao finale Kupa, Kos nikad do kraja nije ‘sjeo’ hajdučkom puku.

Kako god, Kos sigurno na Poljudu nije vrijeme potrošio uzalud i Hajduk ga je na ovaj ili onaj način izbacio u hrvatsku nogometnu orbitu. Krešimir Gojun još je jedan bivši čovjek iz negdašnjeg Hajdukova ešalona koji bi u eventualnom novom ustroju zaprešićkog kluba imao važnu ulogu. Baš kao i kod Kosa, niti za Gojunom u Splitu nisu pustili suzu, iako se ne može osporiti činjenica da je omladinska škola pod njegovim vodstvom podignuta na viši nivo. A da ironija sudbine bude još veća, upravo je Inter remijem u posljednjem kolu u Zaprešiću onemogućio juniorima Hajduka da naslov juniorskog prvaka i Ligu prvaka, barem kada su mlađe kategorije u pitanju, nakon bezbrojnih neuspjelih pokušaja ponovo dovedu na Poljud.

Utakmica se igrala na novom travnjaku s umjetnom travom, još jednim uspjehom Laljkove vladavine, jer se do dolaska terena s umjetnom travom u Zaprešić momčad Intera često seljakala na treninge skelom, na travnjake koje ne priliče prvoligaškom klubu. Godinu i pol dana kasnije od spomenutog događaja Gojun u tandemu s Kosom ponovo kuca na zaprešićka vrata, ali u potpuno drugom kontekstu.

Špekulira se o cifri od deset milijuna kuna koja bi trebala ući u klub, ali jučer je u Zaprešiću vladao zakon šutnje, a vremena baš i nema previše s obzirom na to da se trenutna situacija itekako reflektira na igre prve momčadi što se najbolje vidjelo u dvoboju s Rijekom. Iako svaka medalja, pa tako i ova, ima dvije strane, igrači se samo dobrim igrama mogu prodati u druge klubove, a ako budu izgledali kao protiv Rijeke, neće ih htjeti nijedan ozbiljan klub.

No koliko god Kos i Gojun bili u igri, poprilično je teško povjerovati da bi Laljak samo tako nekome prepustio klub kojem je posvetio cijeli svoj sportski vijek. I ovoga puta usprkos Kosu, Gojunu, novcima i ulagačima, ključevi odluke su u Laljkovim rukama. Do sada je Laljak rijetko griješio u procjeni za dobrobit Intera, a svi kojima je žuta boja u srcu nadaju se da će tako biti i ovoga puta.