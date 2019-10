Je li došao trenutak da se Duje Ćaleta-Car vrati u reprezentaciju? Zlatko Dalić ovih dana forsira televizijske programe s prijenosima utakmica igrača koji bi mogli zauzeti stoperske uloge na utakmici sa Slovačkom.

Tijekom vikenda gledao je Nikolu Katića, Dinu Perića i Milu Škorića, a u nedjelju navečer bio je uz ekran i pratio vrlo dobro izdanje Duje Ćaleta-Cara na utakmici njegova Marseillea i Strasbourga, pišu Sportske novosti.

Izbornik se ne izjašnjava čija će imena biti na popisu, kamoli tko će krenuti u udarnih 11, tako niti hoće li “odmrznuti” Ćaleta-Cara koji je “na ledu” od kraja svibnja, kad je priopćio da neće na Euro U-21. Zbog čega ga nije stavio ni minutu u susretima s Walesom i Tunisom, a kasnije ni zvao na akcije u rujnu i listopadu.

No, Dalić nikad nije otpisao stasitog stopera, a u kakvom ga je izdanju vidio ove nedjelje, neće biti nikakvo iznenađenje upiše li njegovo ime na listu kandidata za kvalifikacijsku utakmicu sa Slovačkom i prijateljsku s Gruzijom. Koliko je god jasno da nije je ispao iz rostera zbog loših igara…

Duje je sa Strasbourgom, koji su svladali 2:0, bio suveren i siguran, čitao ideje protivnika i dobivao duele, a jednom je povukao napad i završio ga šutom, golman je jedva skrenuo loptu koja je udarila u vratnicu.

- Zadovoljan sam svojom igrom, šteta je što nisam zabio, ali bit će drugi put - javio nam je Duje iz kampa Marseillea nakon jutarnjeg treninga i masaže.

- Zadnjih pet susreta igrao sam od početka, osjećam se jako dobro, dižem formu iz utakmice u utakmicu, tako da je sve super - dodao je Ćaleta-Car.

S Dujom Ćaleta-Carom razgovarali su u kolovozu, tada je iznio svoje viđenje zašto ga nije bilo na Europskom prvenstvu mladih i radovao se suradnji s novim trenerom Villas-Boasom. Osjeća li svoj napredak pod Portugalcem?

- Da, svakako. S njim je stvarno super raditi. Upravo me pohvalio nakon ove utakmice. Odličan je, na njega niti jedan igrač nema nikakve zamjerke. Što se moje igre u Francuskoj tiče, prva je sezona bila za prilagodbu, sada sam to prošao, znam sve kako što funkcionira. Pripremam se za svaku utakmicu, analiziram napadače protiv kojih ću igrati, kakvi su, što od njih očekivati. Sve se posložilo. Hvala Bogu, napokon. Samo se nadam da će se tako nastaviti.

Na terenu djelujete sigurno, puni ste samopouzdanja.

- Samopouzdanje je potpuno. Ovu utakmicu sam stvarno odigrao na visokom nivou. Na početku nije bilo tako, i u tekućoj sezoni jedan sam period bio na klupi, tada mi je palo samopouzdanje, ali nakon toga imam kontinuitet nastupa, a kad igraš, dižeš vjeru u sebe, takva je situacija sa mnom. Jedva čekam nove utakmice.

Je li bilo kakvih reakcija prema vama nakon prvog intervjua koji ste dali kad vas izbornik nije pozvao u A reprezentaciju?

- Ne, ništa specijalno. Nakon Slovačke i Azerbajdžana poslao sam izborniku poruku, čestitao mu na pobjedi u Trnavi i još jednom mu obrazložio svoju situaciju, kako je i što bilo oko Eura U-21, da mi je krivo i žao što je tako ispalo na kraju. Istaknuo sam da nisam očekivao da će biti tako, da ću se voditi kao glavni negativac. Odgovorio mi je kratko da ćemo se čuti, ali, eto, nije me još nazvao. Nadam se da hoće, da ćemo napokon to riješiti jednom zauvijek.

Nije vas nakon toga stavio na listu niti za utakmice u studenome što govori o tihoj kazni u Dalićevu stilu, ali svakoj sankciji dođe kraj… Izbornik je prigrlio povratnika Ivana Rakitića, možda je Ćaleta-Car sljedeći?

- Ja se nadam, daj Bože da je tako. Jedva čekam da budem ponovno pozvan u reprezentaciju. Svaki put kad izbornik objavi popis nadam se da ću biti na njemu, zaista mi je golema želje vratiti se, naći se ponovno s momcima s kojima sam bio u ekipi već duži period. Čudno mi je u klubu kad je termin reprezentacije, većina igrača ode, a ja ostajem.

Navikao sam da me se zove na akcije u cijeloj karijeri, u mlađe uzraste, pa U-19, potom U-21 i zatim u A vrstu. Baš mi je neobično ostati ovdje i trenirati, a vidim ostale da idu. Bude mi malo krivo, naravno. Želim i ja biti u svojoj reprezentaciji, igrati za svoju zemlju. Tako da se, eto, nadam da je i toj kazni došao kraj. Ako je to izbornikova kazna. I da ću se opet naći na popisu.

Rekli ste da kaznu prihvaćate, no kad pogledate s odmakom, kako ste kroz sve to prošli i proživjeli?

- Nije mi bilo lako. Non-stop je trajala medijska priča, provlačilo me se u raznim kontekstima. Nije to bilo lako za moju psihu. Usto se poklopilo i da u Marseilleu nisam igrao, ali nastojao sam ne obazirati se previše, nisam htio pretjerano na to gledati, samo sam trenirao i spremao se sve jače. Govorili su mi da radim super, da sam odličan i da tako nastavim. Zbog toga nije to ostavilo nekog prevelikog traga na meni, ali naravno, kao što sam rekao, malo se samopouzdanje poljuljalo, nisam se osjećao baš najbolje. Eto, sad se, što se tiče kluba sve poklapa na način na koji sam želio, još samo ta reprezentacija… Nadam se da će onda biti još bolje.

Tada bi karijera bila na pravoj liniji…

- Da. Baš tako.

Je li vas zvao tko od suigrača iz Rusije otkako niste pozivani u reprezentaciju? Nositelj ste srebra sa Svjetskog prvenstva.

- Ne. Nisam se čuo ni s kime. Čak sam se maknuo s društvenih mreža.

Zašto?

- Da imam mira i koncentriram se na nogomet, da se ne bavim glupostima - oprezan je sad Duje.

Kazali ste ljetos da su vam sportski direktor Andoni Zubizaretta i trener Andre Villas-Boas rekli kako je bolje da se odmorite i trenirate u klubu nego da ide na Euro s mladima. Je li vam to donijelo neku korist? S druge strane, biste li im rekli, da ste imali sadašnje spoznaje, da morate ići na Euro? Da je pogrešno ako ne idete? Što biste odlučili da se kotač vremena može vratiti unatrag?

- Uh, teško pitanje. Stvarno teško. Rekao sam da sam razgovarao sa sportskim direktorom i trenerom, da su mi kazali kako bi bilo najbolje da dođem na početak priprema i stigao sam, odradio sve bez ozljeda. Htio sam se odmah nametnuti. Došao je novi trener i nisam želio ponoviti prošlu sezonu jer ako ne igram u Marseilleu nisam koristan niti za reprezentaciju, sve ide u krivom smjeru. Bilo je puno čimbenika koji su na to utjecali. Ne znam… Da mogu vratiti vrijeme, ne znam što bih napravio, stvarno.

Vjerujemo da biste dobro razmislili.

- U svakom slučaju ovaj put bih puno bolje razmislio nego što sam tada.

Andrej Kramarić kaže da će sa Slovacima biti paprena utakmica.

- Mislim da neće biti tako. Oni su dobri, imaju top igrače, no puno će toga ovisiti o nama, pitat će se nas, budemo li pravi završit ćemo to na vrhunski način.

Nema Lovrena ni Vide, pitanje je tko će igrati na stoperskim pozicijama. Osim Jedvaja, koji je u pravilu na mjestu beka, iako u klubu ima stopersku rolu, Ćaleta-Car je jedini iz liga Petice kojeg se spominjalo dosad u ozbiljnim kombinacijama. Budući da Benković ne igra u Leicesteru, a Matea Pavlovića iz Angersa izbornik nikad nije zvao. Jeste li spremni pomoći?

- Jesam, kako ne. Osjećam se izvrsno, u formi sam. Tu sam, rado bih igrao, ali oprostite, ne ulazi se u reprezentaciju preko novina, ne bih ste htio nametati na takav način. Izbornik će odlučiti što je najbolje. Ako me pozove, bit ću sretan, ako me ne pozove, bit ću malo tužan, ali neće me to pokolebati, nastavit ću i dalje raditi pa ćemo vidjeti što budućnost nosi.

Zlatko Dalić je rekao da niste prekriženi, dakle pitanje je samo tajminga. Izbornik će kazati je li sazrio trenutak za povratak.

- Nadam se da ću biti tu, da ću se opet naći u užem kadru kandidata za igru. Ako izbornik odluči da sam ja taj, pripravan sam odgovoriti zadatku.

Je li golem hendikep što nema prvog para središnjih braniča ili vjerujete da ih se može zamijeniti?

- Njih dvojica godinama igraju skupa, znaju se takoreći u dušu, puno utakmica imaju zajedno, ali ima i drugih igrača koji ih mogu dostojno zamijeniti.

Pojavili su se novi aduti u vezi poput Vlašića, u napadu poput Brekala, ali u obrani djelujemo najtanji. Imamo li razloga za brigu za zadnji red u budućnosti?

- Mislim da ne. Niksi i Breksi su se pokazali odličnima, zaslužili su to, imaju veliku kvalitetu, sigurno će biti u budućnosti nositelji. No, ni za obranu se ne trebamo brinuti. Hrvatska ima odlične mlade defenzivce koji dolaze. Nema straha.

Je li Marseille klub po vašoj mjeri ili imate i veće ambicije?

- Normalno je da svi imamo neke želje gdje bismo htjeli igrati. Sada sam zadovoljan, sve je super, igram, razvijam se, imam 23 godine, najbitnije je ići korak po korak. Jedino tako čovjek može naprijed. Ako bude sve odlično i kvalitetno igram, naravno da će doći i neki bolji klub. Ako Bog da.

Kako vas zovu u Marseilleu? Duje? Duže? U Austriji ste bili Pique iz Bilica… Od milja.

- Ha, još nisam dobio nadimak u Marseilleu. Zovu me Duje, iako ima svega, lome jezik, brljaju - smije se Ćaleta-Car čije prezime je izazvalo pomutnju i na Svjetskom prvenstvu. Uglavnom je bio Kaleta-Kar. Kakav će “car (auto)“ biti za reprezentaciju, vidjet će se. Mi bismo jednog Ferrarija. Za finiš kvalifikacija, ali i inače.