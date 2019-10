Slovak koji je ostavio najveći trag u HNL-u bez dvojbe: Bilo bi najnormalnije da se igra u Splitu, Poljud barem sliči na stadion

Ima li bolje poveznice između Rijeke i Slovačke od Petra Leranta? Taj bivši slovački nogometaš, danas trener (42), odijevao je dres Rijeke od 2004. do 2007. godine, s velikim se veseljem sjeća tih dana, pišu Sportske novosti.

- Dolazim na utakmicu, dolazim na Rujevicu. Vodim sa sobom još nekoliko prijatelja, srest ću se i sa svojim riječkim prijateljima - kazao nam je na početku našeg razgovora Lerant.

Može biti svašta

Pričali smo s njim i nakon one velike pobjede Vatrenih protiv Slovaka u Trnavi. Bio je jako iznenađen onakvim raspletom.

- Zaista sam mislio da ćemo pružiti mnogo jači otpor Hrvatskoj. Tada smo imali previše respekta, nismo odigrali dobro, a vama se sve poklopilo, mogli ste pokazati sav talent koji posjedujete. Za Hrvatsku je to bila lagana utakmica. Meni je to ipak bilo malo čudno. Jest da Hrvatska ima bolje igrače, viceprvaci ste svijeta, ali mi smo definitivno mogli odigrati bolju utakmicu.

Kaže kako isto nije očekivao da će se Vatreni tako zakomplicirati situaciju.

- Zapravo, u ovoj našoj skupini ima zanimljivih, iznenađujućih rezultata. Nisam mogao pretpostaviti da Hrvatska neće pobijediti Azerbajdžan i Wales. Makar držim da vas je sudac jako oštetio u Cardiffu. Prije pogotka Walesa bio je čisti prekršaj za Hrvatsku.

Veli da se sad situacija ipak dosta mijenja...

- Hrvatskoj je sad utakmica s Slovačkom iznimno bitna i na Rujevici može biti svašta. Okolnosti su drukčije, sad igrate pod imperativom, a mi smo sigurno mnogo toga naučili iz te prve utakmice. Tako da bi Hrvatska mogla biti jako nervozna, makar je neupitno da je kvaliteta na vašoj strani. Predviđam težak ogled pun žestine, Slovačka sigurno neće igrati tako mekano kao u Trnavi. Nema šanse da ovog puta odigramo bez žutog kartona. Ovoga puta nećemo se sigurno lako predati. Jer u Trnavi smo sve dobre rezultate i dobre igre na neki način bacili u vodu.

Lerant je kazao i svoju prognozu...

- Mislim da će se i Hrvatska i Slovačka plasirati na Europsko prvenstvo.

Onda smo s Lerantom razgovarali o temi koja ovih dana zaokuplja prije svega hrvatsku javnost. Naravno, radi se o priči koja je sugerirala da Hrvatski nogometni savez želi promijeniti domaćinstvo te da se s Rujevice utakmica željela premjestiti u Maksimir.

- Vidite, meni je zaista bilo dosta iznenađujuće i čudno da je u Hrvatskom savezu bila donijeta odluka da se ta posljednja utakmica kvalifikacija igra na Rujevici. Jer iako je Hrvatska moćna reprezentacija, nikad se ne može unaprijed znati da posljednja utakmica može biti i odlučujuća. A stadion na Rujevici, koliko ja znam, prima malo gledatelja. Ispravite me ako griješim, mislim da prima oko osam tisuća gledatelja. Meni bi bilo najnormalnije da se ta odlučna utakmica igrala u Splitu! Jer atmosfera protiv Mađarske je na Poljudu bila sjajna, pobijedili ste. Stadion u Splitu ima svoj posebni ambijent, najbolji u Hrvatskoj. I bez uvrede, barem nalikuje stadionu. Na Poljud može ući više od trideset tisuća navijača, isto kao i na Maksimir. Međutim, taj maksimirski stadion ipak se ne može mjeriti s Poljudom. Zato je bilo logično da se ta utakmica odluke igra u Splitu, jer tamo atmosfera donosi poseban zanos. No, to je već vaš problem!

S obzirom na to da je jako dobro upoznat sa svim događanjima u slovačkom nogometu, pitali smo ga znali li možda je li HNS poslao Slovačkom savezu molbu u kojoj traži promjenu domaćinstva? Priča kaže da je Slovački savez to odbio?

Sasvim logično

- Tu informaciju ne znam. Međutim, ako je bilo tako, onda je to sasvim logično. Pa nisu ljudi u našem Savezu jučer rođeni! Pa kako bi mogli pristati na promjenu domaćinstva kad znaju da bi u Splitu ili Maksimiru bilo više od 30 tisuća ljudi, a na Rujevici će ih biti mnogo, mnogo manje? Pa tko bi na to pristao? Naravno da bi Hrvatskoj bilo bolje da igra pred više od trideset tisuća ljudi nego pred osam... Inače, ovdje kod nas u medijima o toj se temi nije uopće pisalo, niti je itko iz Saveza to kazao. Bolje je svakako za Slovačku da se igra u Rijeci, nego negdje drugdje - zaključio je Peter Lerant.