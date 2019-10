Kriminalci slobodno šetaju ulicama, serijski silovatelji se brane sa slobode, a osuđeni ljudi bježe iz države dan prije presude, ali ako pitate vladajuće najveći problem društva su navijači

“Ova zemlja većih briga nema, samo baklja ubija nas”, otpjevao je poznati vinkovački dvojac Jale i Krolo, rugajući se svojedobno sa Zakonom o navijačima.

Nezadovoljni besmislenim odredbama, na sebi svojstven, satiričan, način obračunali su se sa zakonodavcima aludirajući da su u Hrvatskoj najveći problem, očito, navijači.

I dok svakog dana čitamo o korupciji u Lijepoj našoj, dok zdravstveno osoblje i profesori pokušavaju izboriti veće plaće, zakonodavci su se opet odlučili našaliti s nama i u javnu raspravu pustiti postroženi Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Jer, zaista, navijači su ti koji su najveći problem države i njihovo ponašanje na stadionima u Hrvatskoj i inozemstvu ruši kreditni rejting, čini nam pravosuđe smiješnim i još mnogo drugih stvari zbog kojih se na Hrvatsku gleda kao na “Apsurdistan”.

Odlučili smo malo pročešljati novi nacrt pa da vidimo čemu će se ovaj put rugati navijači.

Prva zabrana koja jako bode oči svakoga s imalo zdravog razuma glasi ovako:

– pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta pod utjecajem droga, u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili odbijanje podvrgavanju ispitivanja droga ili alkoholiziranosti mjernim uređajem.

E tako, ne morate popiti ništa i onda zbog zdravstvenog stanja odbiti testiranje na alkohol, ali na stadion u tom slučaju nećete ući. Dakle, nekada ste mogli odbiti alkotest, ali ako to napravite, po novom zakonu na utakmicu nećete moći.

Zamislite scenu da samo prolazite pokraj stadiona, ne mareći za utakmicu, a organ reda pomisli da bi bilo zgodno da baš vas testira. Opet, s druge strane, nemojmo davati ideje nikome, inače bismo mogli dobiti i zakon o pješacima.

Zašto i njih ne bismo alkotestirali dok čekaju na semaforu. Ili, recimo, zakon o sprječavanju nereda na kulturnim događanjima. Tko je jamac da se neredi neće dogoditi tamo? Pa zamislite samo da netko uđe u kazalište i u krvi ima 0,51 g/kg alkohola. I nezadovoljan izvedbom nekog statista zapali baklju i pogodi nekog na galeriji. Posljedice takvog huliganskog čina bile bi nesagledive...

Molim vas, dok nije kasno, napišite i taj zakon. Pa nisu navijači valjda toliki trn u oku da samo o njima imamo zakon?

A sada, dragi čitatelji, ide spektakularan podstavak. Jeste li spremni? Zavalite se u svoje naslonjače i pažljivo pročitajte. Nekoliko puta ako treba jer ide nova zabrana:

– maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta ili posjedovanje odjevnih predmeta čija je namjena, pored osnovne namjene, i za prikrivanje identiteta.

Što ovo znači, pitate se. Naizgled jasno, ali kada malo dublje zagrebemo, ništa nije jasno. Nakon dugog razmišljanja, došli smo do nekog zaključka pa ćemo vam predstaviti naše viđenje s kojim se možete, a i ne morate složiti. Jer zaista je podložno mnogim tumačenjima.

Prvi dio je, budimo pacifisti i ne tražimo dodatni sukob, jasan. Ali... Posjedovanje odjevnih predmeta čija je namjena, pored osnovne namjene, i za prikrivanje identiteta. E ovdje ništa nismo razumjeli pa probajmo vidjeti čime sve možemo sakriti svoj identitet.

Mnogi su odmah na prvu pomislili da će to značiti zabranu nošenja šalova na utakmice. Njima se doista može pokriti lice pa bi netko bio u nemogućnosti identificirati vas. Ali, zamislite sada ovo. Možete li majicom u kojoj dolazite na sportsko borilište prekriti svoje lice da biste sakrili identitet? Naravno da možete.

Nadalje, sigurni smo da postoje oni koji su dovoljno odvažni da i donjim rubljem pokriju svoje lice. E sad, hoće li nam oduzimati i to pri ulasku ili ćemo na tribinama gledati razularenu rulju koja na glavi nosi mudante i divljački pali baklje?

Sve je moguće, moramo priznati da bi to bio jedinstven događaj, samo se pitamo jesu li zakonodavci i na to mislili kada su poslali izmjene i dopune Zakona. Znam, naljutit će se neki što uopće dajem ovakve ideje, ali ne lezi vraže, sve je moguće. Jer ako je ovakav prijedlog uopće došao do javne rasprave, moguće je i da mi postavljamo ovakva pitanja, i da netko, u krajnjoj liniji, napravi nešto slično.

Sigurno je samo jedno. Zbog ove stavke bit će mnogo rasprava, a bojimo se i problema ispred sportskih borilišta. Jer budemo li ostavljeni na milost i nemilost odluka zaštitarske službe i organa reda, moglo bi se dogoditi da ljudi goli ulaze na stadione ili u dvorane.

Idemo dalje. Iduća stavka o čijoj se modifikaciji raspravlja je sljedeća:

– pozivanje, poticanje ili sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe, športaše i druge osobe.

Evo, da ne bi ispalo da samo nešto prigovaramo, s ovime se u potpunosti slažemo. Svaki poziv na nasilje, mržnju i netoleranciju treba sankcionirati i tu rasprave nema. Takvim stvarima nije mjesto na sportskim borilištima.

Ali pazite sad ovo... Kada već ne smijete imati više od 0,5 g/kg alkohola (i s ovime se slažemo), zakonodavac će vam reći i što smijete piti. Pa kaže:

– posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% alkohola, droga te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja.

Dakle, u redu je popiti dva komada nekih vrsta piva i imati manje od dozvoljenog jer ono ima manje od 6% alkohola, ali nije u redu popiti čašu vina i imati manje od dozvoljenog. Jer vino, naime, ima više od dopuštenih 6% alkohola.

Očito je autor izmjena i dopuna čitao “Metastaze” i poentirao s onom Krpinom: “Dečki, reko sam ja pivica, i to je O.K., al’ ova sranja nikako.”

Za sve navedene prekršaje, naravno, predviđene su i kazne. One variraju od dvije do petnaest tisuća kuna, ovisno o prekršaju. No, uozbiljimo se još malo na trenutak i pogledajmo zbog čega je ovaj novi rigorozni zakon uopće predložen.

Predlagatelji kažu da se zbog nepotpunog zakona stvara dojam da institucije ne rade svoj posao kako treba, a da ponašanje izgrednika šteti ugledu Hrvatske i izvan njezinih granica. Pa bi možda bilo dobro utvrditi gradivo za kraj.

Neosporno je da devijantno ponašanje određenih ljudi na sportskim borilištima nanosi štetu ugledu Republike Hrvatske. To ne vidi samo slijepa ili bezobrazna osoba. No, to ovakve promjene Zakona neće spriječiti.

Za izgrednike treba uvesti teže kazne, a ne u eventualne neugodne situacije dovoditi ljude koji će po zimi u jakni nositi šal. Ili one koji će se zbog loše infrastrukture i hladnoće na stadionu prije susreta odlučiti zagrijati čašom kuhanog vina.

Ne, gospodo. Izgrednike možete kazniti, ali ovo nije način. Ponovno ćete doživjeti da vam se narod ruga jer ponovno od ljudi koji prate sport pravite huligane i proglašavate ih problemom.

No, ništa drugo zapravo i ne zaslužujete nego da vam se smiju. Jer, ruku na srce, kriminalci vam slobodno šetaju ulicama, serijski silovatelji se brane sa slobode, a osuđenim ljudima dopuštate da pobjegnu iz države dan prije presude i na taj vam način postanu nedostupni.

Ova zemlja ima puno većih problema nego što je sprječavanje nereda na sportskim borilištima. Kada iskorijenite sve one zbog kojih nam je zaista loše, onda se, gospodo, bacite i na ove ostale.