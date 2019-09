Vijest iz Splita unijela je paniku u HNS: najavljena je rigorozna kontrola, na Poljudu će biti tri prstena provjere, a sve zbog jednog čovjeka s 'crne liste'

Panika je nekoliko sata vladala u HNS-u, a nismo sigurni jesu li čelnici Saveza potpuno mirni i hoće li to biti sve do utakmice. Iz Splita je došla vijest koje su se najviše bojali: policija je kod jednog čovjeka, koji ima zabranu ulaska na nogometne stadione, pronašla 40 ulaznica za dvoboj Hrvatska - Mađarska.

Odmah je prepraćen u policijsku postaju, oduzete su mu karte i sa svih su popisani brojevi - pišu Sportske novosti. Poslane su u HNS na provjeru na čija su imena kupljene. Pokazalo se da nijedno ime nije sporno, da se radi o hrvatskim građanima koji smiju na stadion, koje se ni na koji način ne povezuje s nogometnim huliganima, no pravo je pitanje znaju li oni da su na njihova imena kupljene ulaznice?

Prema pravilima svatko je imao pravo preko interneta ili na blagajni uzeti četiri karte. Ne više. Već činjenica da ih je kod jedne osobe nađeno čak 40 postavilo je pitanje HNS-u o propustima o distribuciji. Kako se to moglo dogoditi?

Budući da je policija kod dotičnog karte našla gotovo slučajno, pitanje je koliko je možda još takvih koji su nabavili poveći kontingent. Da se radi o običnim švercerima ne bi bilo dobro, a činjenica da je uhvaćen baš čovjek s “crne liste“ s takvim posjedom zabrinula je ljude u Savezu da se ne radi o organiziranoj akciji kako bi se na stadionu pojavili i oni koje HNS i policija u tome žele spriječiti. I koji bi mogli napraviti nerede.

Vijest o 40 ulaznica u rukama čovjeka koji nema pravo ući na stadion unijela je nemir. On je detektiran i priveden, ali ima li takvih još? Najavljena je rigorozna kontrola kod ulaza na stadion, na Poljudu će biti tri prstena provjere, organizatori uvjeravaju da će svaki gledatelj uz ulaznicu morati pokazati i osobnu iskaznicu i da će ući samo oni koji imaju kartu na vlastito ime.

To se često načelno primjenjuje, ali u praksi, da se ne bi stvarale gužve, bude i 'gledanja kroz prste'. Ako na Poljudu budu inzistirali na provjeri svakoga, potrajat će. No, bolje i to nego neredi ili prekid utakmice...