Zdravko Mamić, bjegunac pred hrvatskim pravosuđen i bivši glavni čovjek Dinama, dao je ekskluzivni intervju za RTL nakon što je odluka o njegovom neizručenju Hrvatskoj postala pravomoćna.

Prema prvoj optužnici, Mamić je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, ali je dan pred izricanje presude došao u Međugorje, gdje se nalazi već godinu dana.

Mamić i dalje tvrdi da je nevin kaže da mu je laknulo zbog ovakve odluke, želi da mu se sudi u BiH. U intervjuu se između ostaloga osvrnuo i na svoj utjecaj u zagrebačkom Dinamu iz kojega, kaže 'nikad nije ni otišao i da će ostati u njemu do smrti'.

- Ja sam u ulozi savjetnika i ako vas zanima mogu vam reći da sam u svakodnevnoj komunikaciji s upravom i zaposlenicima i da se jako uvažava ono što imam za reći. Mi kao što smo neka radili, ništa se nije promijenilo - rekao je Mamić.

Mamić je otkrio da je komunikacija na dnevnoj bazi putem mailova i telefona, nekad i video poziva. Upitan hoće li se jednog dana vratiti u Maksimirsku 128 kao slobodan čovjek, odgovara.

- Ne želim se frustirati i nešto iščekivati. Ponašam se kao da ću doživotno ostati u BiH.

Mamić je nahvalio trenera Dinama Nenada Bjelicu, rekao da je najplaćeniji trener Dinama u povijesti.

- Takav trener kao on je falio. On je šlag na torti, ali i ja sam dao gas kao nikad dosad, sve sam predodredio rezultatu. Doveo sam Bjelicu, dao mu neviđene ovlasti u izboru suradnika i dovođenju igrača. On je daleko najplaćeniji u povijesti, ja bih rekao 10 puta više nego što je bio moj brat - objasnio je Mamić.

Subotnji poraz od Hajduka na Poljudu (1:0) ga je, kaže, jako zabolio.

- Nije meni problem kad nas pobijedi Hajduk koji je bolji, ali ovaj Hajduk je nekoliko puta slabiji od Dinama. Hajduk je naš najveći sportski rival, da ne kažem prošlih godina i neprijatelj. Zbog djelovanja ljudi iz Hajduka i ja sam dobio pritvor, zatvor. Oni se stalno hrane na zločestoći i bezobraluku prema Dinamu, reprezentaciji, Savezu. Kad imate takve ljude, najbolje ih kontrolirate kad ih pobjeđujete - kazao je Mamić.

Za predsjednicu Kolidu Grabar Kitarović će, kaže, glasovati na novim izborima.

- Svi moji članovi obitelji, svi na kojem imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano 'pokvarenjaci, zašto falsificirate'. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjedica.

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao - predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja", zaključio je Mamić u razgovoru za RTL.