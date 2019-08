Odbačeni reprezentativac otvorio dušu: Gračan laže da nisam htio igrati za mladu reprezentaciju zbog umora, a Dalić mi je rekao da neću dobiti ni minute

Duje Ćaleta-Car opet se našao u žarištu, nakon što ga Zlatko Dalić nije pozvao u reprezentaciju za utakmice sa Slovačkom i Azerbajdžanom. Premda je bio stalan član A vrste, otkako je buknula afera oko njegovog neigranja na Euru U-21 izbornik ga je "stavio na led". Javio nam se iz Marseillea, ističe da nije svojevoljno odbio mladu reprezentaciju.

- Ne mogu više slušati što se priča, odlučio sam kazati istinu zbog čega nisam igrao na EP-u U-21. Uvijek mi je bila čast i ponos nositi hrvatski dres, a sada neki govore da me nije briga, da su mi bili važniji provodi. To nema veze sa stvarnošću. Nikako. I moja obitelj proživljava neugodne događaje. Bližnjima koji su u svakoj prilici bili uz mene, sada ljudi govore "Pa što ti je sa sinom, zašto glumi, što se umislio, zašto nije igrao za reprezentaciju", iako svi znaju da sam uvijek bio čvrsto na zemlji i normalan Događa se da ljudi počnu vjerovati da je drugačije - kazao nam je Duje Ćaleta-Car te priču započeo kronološki:

- Na kraju prošle sezone, prije nego što sam krenuo na okupljanje A reprezentacije za utakmice s Walesom i Tunisom, sportski direktor Marseillea Andoni Zubizarreta kazao mi je kako bi bilo jako dobro da ne idem na EP mladih nego se odmorim i spremim za sljedeću sezonu.

Prva mi nije bila na razini kakvu sam želio, u određenoj mjeri zbog SP-a u Rusiji i kasnog priključenja klubu. Naglasio je da ne bi bilo pametno za mene da se to ponovi. Jednako mi je rekao i tadašnji trener Rudi Garcia. Nakon što je on smijenjen, momčad je preuzeo Andre Villas-Boas i istaknuo da mi predlaže, da smatra vrlo bitnim za mene, da se odmorim, preskočim SP mladih i dođem na početak priprema.

Način na koji su mi to govorili odavao je jak dojam da je to više od sugestije, da oni traže da ne idem u San Marino. Kazao sam da se obrate HNS-u. Poslali su dopis u Savez može li me izbornik osloboditi obveze u mladoj reprezentaciji Odgovorili su da će se to dogoditi jedino ako mi oni baš zabrane nastup. Nazvao sam Nenada Gračana i taj razgovor trajao je 20 do 30 sekundi. Kratko sam mu predstavio svoju situaciju na što je samo rekao: "Neka klub pošalje dopis u Savez" i prekinuli smo.

Marseille nije stao nego je uputio novi, drugi mail u HNS da mi zabranjuje nastup u mladoj reprezentaciji na EP-u. U tom času bio sam s A reprezentacijom i vidio objavu liste na kojoj mene jije bilo. Pogodilo me što je izbornik Gračan javno kazao da sam umoran i da sam zbog toga otkazao reprezentaciju, a barem jednako toliko zaboljelo me što su pojedini mediji objavljivali da nisam htio igrati za Hrvatsku jer sam već deset dana ranije uplatio ljetovanje na Maldivima. Ništa od toga nije istina.

Prevladalo je mišljenje da ste mogli igrati na Euru i da je na prvom mjestu bila vaša odluka da otkažete nastup, a da ste dopis dogovorili s klubom.

- Rekli su mi da ne idem na Euro, da je to bitno za moju karijeru u Marseilleu. Razmišljao sam, ako u sezoni koja dolazi ne budem igrao, neće me više zvati ni izbornik A reprezentacije, i ništa neće biti dobro. Klub je bio čvrt u tom stavu. Žao mi je što nisam igrao na EP-u U-21, naravno da mi je krivo. Ali jednako toliko mi je žao što je to u javnosti prikazano na pogrešan način.

Ispalo je da mi nije stalno do hrvatske reprezentacije, da su mi važnije zabave i ljetovanja. Što da pričam o tome kako doživljavam državni dres... Zbog Hrvatske nisam bio sestri na vjenčanju. To se dogodilo u listopadu 2015. godine, kada me prvi puta pozvao Ante Čačić u A reprezentaciju za utakmicu s Bugarskom, a nakon toga me prebacio u mladu da igram prijateljski susret u Zaprešiću.

Nije me vodio na zadnji kvalifikacijski dvoboj na Maltu gdje smo izborili EP u Francuskoj. Ništa nisam rekao, nikad mi nije bio nikakav problem, a moja rodbina najbolje zna koliko sam obiteljskih događanja propustio zbog igranja za razne reprezentacije, od kadetske do mlade. Pa, kako ne bih želio nastupiti na EP-u u San Marinu, kad sam odigrao cijele kvalifikacije da se tamo plasiramo? Našao sam se pod pritiskom kluba.

Mislite da bi vas u Marseilleu kaznili da ste otišli na Euro? Oni vas nisu imali pravo sprječavati...

- Ne znam bi li me kaznili, to mogu samo pretpostavljati, do toga nije došlo. Ali mislim da nisam poslušao klub, da bi se to odrazilo na moj status u momčadi.

Izbornik Gračan je bio pogođen. To nije skrivao.

- Znam da je Gračan bio ljut, ali nije smio kazati da sam umoran, jer ja mu to nisam rekao. Ako ću s 23 godine biti umoran, što će biti kada ću imati 35 godina? Kako bih to mogao kazati? Bitno mi je da se zna da to što nisam igrao na Euru, isključivo ima veze sa zahtjevom Marseillea, a nikako nije povezano s tim da bi to bila moja želja, a ponajmanje imaju su postojali privatni razlozi.

Kad je Gračan objavio popis na kojem me nema, tek u tom trenutku bilo je sigurno da neću na Euro, ništa prethodno, što se odmora tiče, nisam planirao. Pisalo se da sam sa suigračima bio na Maldivima, to nije točno, nisam bio na Maldivima, a kako sam imao odmor proveo sam ga na nekoliko europskih destinacija. No, gdje ću ići, tražio sam u zadnji čas, tek kada je bilo jasno da ne idem na Euro, a ništa prije toga nije bilo ni ni planirano kamoli rezervirano.

Kako su na to reagirali suigrači?

- Neki su mi zamjerili što nisam išao na Euro, znam to. I to mi je krivo. Neki mi možda nisu zamjerili... Vidim da sam u Hrvatskoj postao negativac, što nikad nisam bio. Svjestan sam da ovo što sam ispričao mnogi neće povjerovati, da će se i dalje držati teze kako nisam želio igrati za Hrvatsku U-21 na Euru, ali oglasio sam se zato što smatram da moram reći kako je zaista bilo.

Jeste li kasnije razgovarali s Gračanom?

- Nisam. Kad sam ga tada nazvao, prije konačne objave, bilo bi bolje da smo.o svemu detaljno popričali, ali on je je sve sveo na jednu rečenicu. Razočarao me, nije mu bilo u redu što je tako lagao. To sam mu zamjerio.

Izbornik Zlatko Dalić nije vas pozvao za Slovačku i Azerbajdžan, a jedni niste ušli u igru u lipnju protiv Tunisa. Dalić vas je na taj način kaznio.

- Čini se da je to izbornikova kazna, ako sam kažnjen ja to prihvaćam. Odmah nakon što je objavljeno u lipnju da neću igrati na Euru U-21, te se iz toga stvorila velika priča i afera, Dalić mi je rekao kako neću dobiti niti minutu protiv Tunisa i bilo mi je jasno da je to njegov odgovor na tu situaciju.