Trebao je znati da odbijanje mlade reprezentacije kod Dalića neće dobro proći: izbornik je ovim potezom poslao poruku za sve mlade koji dolaze, a žele biti 'Vatreni'

Zlatko Dalić čak ni na pretpoziv nije upisao ime Duje Ćalete-Cara, igrača kojeg je vodio na Svjetsko prvenstvo i redovno na njega računao nakon ruskog srebra. Vratio je Mateja Mitrovića, ponovno dao šansu Mili Škoriću, ali stopera Marseillea nigdje nema.

Najveće vrijednosti

Ćaleta-Car odbio je igrati za hrvatsku reprezentaciju na Euru U-21, za to je kažnjen, preko takvog poteza izbornik nije želio prijeći. Dok su 2004. godine Darijo Srna i Marko Babić žrtvovali pripreme za iščekivani Euro u Portugalu, gdje su išli na Švicarsku, Francusku i Englesku, da bi u Njemačkoj nastupili za mlade i pokušali im pomoći, na čemu je inzistirao i tadašnji šef Otto Barić, Ćaleta-Car je ovog lipnja umjesto utakmica u San Marinu odabrao egzotične turističke destinacije - pišu Sportske novosti.

Hrvatska, kao minijaturna država u svjetskim razmjerima, u nogometu je sila, povremeno i velesila, u golemoj mjeri zbog izgradnje i čuvanja kulta reprezentacije. U našem se dresu gotovo tri desetljeća igra s nabojem koji nadilazi sve što se događa u klubovima i mnogim drugim državnim ekipama. Kad to samo na trenutak splasne, odmah se primijeti na rezultatima. Vatreni su širom planeta postali simbol promicanja najvećih vrijednosti domoljublja u sportu - odanosti, poštenja i požrtvovnosti.

O tome je Ćaleta-Car mogao nešto pitati Luku Modrića ili Darija Srnu, koji je sahranio oca i odjurio u Francusku nastupiti pod državnim stijegom, prije no što je Nenadu Gračanu javio: ne idem na Euro. Bez obzira na to je li možda pomislio da je kao Srebrni iz Rusije prevelik za mlade ili je, kako mnogi tvrde, dao prednost privatnim provodima, mogao je znati da to kod Dalića i stručnog stožera neće dobro odjeknuti. Kao što nije ni kod navijača. Nakon Rusije i dočeka kakav je doživio, to bi mu moralo biti jasno k’o dan.

Aktualni izbornik nije se libio potjerati kući Nikolu Kalinića sa Svjetskog prvenstva, ni sada na Ćaleti-Caru primijeniti odgojno-edukativnu mjeru. Koja vrijedi za njega, ali i za sve mlade koji dolaze, a žele biti Vatreni. Drugo je ako to njemu nije bitno, a taj odgovor mora sam dati.

Znači li to da je Ćaleta-Car prekrižen dok je Dalić izbornik, na to može odgovoriti samo Dalić. Da ga je razočarao, to je sigurno. Dosad nije htio govoriti o tome. Mnogi su se pitali hoće li ga izbaciti prije susreta s Tunisom u Varaždinu. Nije to napravio, očito nije želio praviti još veći skandal od onog koji se ionako dogodio, ali nije mu dao ni minutu igre, što je bila konkretna poruka. Ujedno, međutim, i sugestija da dugoročno na njega želi računati.

Bez pikanterija

U ponedjeljak smo Dalića pitali za Ćaletu-Cara. Odgovorio je diplomatski:

- Moj stožer i ja pozvali smo sve najbolje igrače koje Hrvatska ima. Ništa dalje od toga neću komentirati, nijednog pojedinca.

Međutim, da je nazvao izbornika ili predsjednika HNS-a, pokajao se i dao do znanja da je shvatio što Hrvatima znači nogometna reprezentacija, uvjereni samo da bi danas bio na listi. Još stigne za buduća vremena, ne znamo postoji li drugi način da ponovno odjene državni dres. Ako mu je to cilj. Bilo je incidenata i s drugim igračima pa se riješilo. Premda u Marseilleu nije napravio igrački iskorak, u usporedbi s pruženim u Red Bullu, Dalić ga prije nije “zaboravljao” kod slaganja popisa.

Dok je on “na ledu”, Marko Rog, također stalno ime na listi, ovaj se put našao na pretpozivu. Izbornik ga je “držao iznad vode” dok nije igrao u Napoliju i Sevilli, redovno ga pozivao, a sad kad je postao prvotimac, pa i strijelac, ostavio ga je u Cagliariju. Uključit će ga samo u slučaju nužde. Čeka da se iskaže. Naoko neobično, ali za Roga najbolje, jer sad ima šansu dodatno se adaptirati, popravljati igru i onda izvedbama natjerati Dalića da ga vrati. U reprezentaciji bi ionako ostao u drugom planu.

Popis 23, osim Ćalete-Cara i Roga, nema pikantnih sastojaka. Matej Mitrović se vratio, Ivan Strinić i Josip Pivarić još nisu spremni.

- Andrej Kramarić je, nažalost, ozlijeđen, upisao sam ga na pretpozive u slučaju da se stanje poboljša, iako znamo kakva je situacija. Filip Bradarić ne igra, duže ga prate ozljede - konstatirao je izbornik za dvojicu koju je eliminirala viša sila.

Mislav Oršić zaslužio se naći u odabranom društvu, mogao bi i pomoći. Uvrštenje nekolicine iz HNL-a na glavni popis ili pretpozive pokazuje da se prati i cijeni učinak za hrvatske klubove.

Vatreni nisu kompletni, ali većina je ekipe na broju. Glavno pitanje uoči Slovačke bit će forma igrača iza kojih je turbulentno ljeto, pogotovo onih koji nemaju minutažu u klubu. Okupljanje je 2. rujna, utakmica u Trnavi već 6. rujna, malo je vremena za treninge. Zato su toliko bitni angažman i naboj.

Modrić pod povećalom

Kad bi svi bili dovoljno spremni, pretpostavljamo da bi u Slovačkoj u startnih 11 istrčali: Livaković - Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić - Rakitić, Brozović, Modrić - Brekalo, Rebić i Perišić. Kako stoji nekoliko masnih upitnika, još neki imaju šansu probiti se u prvi plan.

- Pratit ćemo sve igrače do okupljanja, suradnici i ja, da dobijemo najnoviju sliku u kakvom su stanju - konstatirao je Dalić, koji će u srijedu biti na Maksimiru na utakmici Dinama s Rosenborgom. Trojica su Modrih pod povećalom: Livaković, Petković i Oršić.