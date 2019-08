Ždrijeb je bio brutalan, ali barem nas nitko ne podcjenjuje'; Splićanke traže čudo protiv Bjeloruskinja

Mogao je to biti debi iz snova za nogometašice Splita u Ligi prvaka. U Harkivu na turniru kvalifikacija Lige prvaka vodile su protiv domaćina Žitlobuda-1 2:1, da bi u sudačkoj nadoknadi primile dva gola i izgubile 3:2.

Razočaranje je, naravno, bilo neopisivo. Iako bi prije utakmice vjerojatno bez razmišljanja potpisale i bod, na kraju su mogle uzeti sva tri. A ostale su na nuli! Šteta. Zanimljivo, prvo poluvrijeme u kojem su Ukrajinke bile dominantne pripalo je Splitu 2:1, da bi u drugom kada je situacija na terenu bila izjednačenija slavio domaćin. To ti je nogomet.

- Treba biti realan, a to je sada najteže. Rekao sam da igramo protiv vrhunske ekipe, ali i da se možemo nositi s njima. To je saznanje koje veseli, ali kad izgubiš u zadnjih pet minuta, bude ti žao. Mogli smo prelomiti utakmicu, nažalost nismo i to bude tako u nogometu – javio nam se iz Harkiva trener Splita Božidar Miletić.

Ali nogomet ti obično vrlo brzo pruži novu šansu. Za hrvatske prvakinje ta je utakmica danas u 10 sati protiv Minska koji je po koeficijentu najjača ekipa skupine. Bjeloruskinje su u prvom susretu s 12:0 pregazile luksemburški Bettembourg.

- Načeti smo ozljedama i sigurno će biti nekih promjena u ekipi. Danas igramo protiv možda čak i bolje ekipe od Harkiva. Krenut ćemo malo opreznije, ne smijemo se previše otvarati jer su one prekvalitetne da to ne iskoriste. Moramo pametno držati „nulu“ i onda zadnjih 15 minuta probati iznenaditi. Pokušat ćemo se nametnuti, ali bit će uistinu teško.

Iako ih sigurno boli poraz u finišu prve utakmice, Splićanke su barem pokazale da nisu slučajno dio Lige prvaka.

- Ždrijeb je bio brutalan i to se sad vidi, ali barem nas više nitko ne podcjenjuje. Kad smo došli, dočekali su nas s podsmijehom, a sad nas već ozbiljno gledaju – kaže Miletić.

U teoriji Split još uvijek može osvojiti prvo mjesto skupine koje jedino vodi u glavnu fazu natjecanja. Da bi se to dogodilo, mora pobijediti Minsk i luksemburški Bettembourg u zadnjem kolu, ali i Minsk mora svladati Harkiv. U tom bi slučaju Split, Minsk i Harkiv imali po šest bodova (ako bi Ukrajinke pobijedile Bettembourg), pa bi o pobjedniku skupine odlučivala gol-razlika u njihovim međusobnim susretima. U tom bi kontekstu bilo poželjno da Split što uvjerljivije pobijedi Minsk, premda to nije realno očekivati. Objektivno, bilo kakav trijumf Splićanki bio bi iznenađenje.