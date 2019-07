Oglasio se hrvatski nogometaš koji je nokautirao sportskog direktora: 'Tisuću igrača mi se javilo i čestitalo, ali nikad to ne bih napravio da me nije napao'

Javio nam se u srijedu prijepodne Filip Jazvić, 28-godišnji hrvatski nogometaš rumunjskog Hermannstadta u čije je redove stigao početkom ove godine. Još vidno potresen događajima koji su se zbili u utorak u hotelu, kad je imao bliski sukob s direktorom kluba Razvanom Zamfirom, pišu Sportske novosti.

Optužio je Zamfir Jazvića da ga je pretukao, da je zbog toga završio u bolnici i da će ga zbog toga tužiti. Jazvić ne demantira da je udario Zamfira, ali njegova je strana priče ipak malo drugačija. Dosta drugačija...

- Nisam mogao vjerovati što se zbilo, a to što Zamfirpriča su čiste laži. Imao sam s njime razgovor, jer mi je prestao uplaćivati plaće kad sam se ozlijedio, a on se počeo nervirati, psovati. Rekao mi je da više neću igrati. Ja sam rekao "dobro, stavit ću vas na FIFA-u pa ćemo vidjeti". On se dignuo sa stolice, krenuo prema izlazu iz hotela kad sam mu rekao "jednom budi čovjek i reci mi u lice što imaš, a ne da me lažeš svaki put". On se okrenuo i s jedno 20 metara zaletio prema meni da me udari. Samo sam se izmaknuo i udario ga natrag, jer ne mogu dozvoliti da me netko udara samo zato što sam pitao za svoje novce. Eto, tako je bilo - priča Jazvić.

Znaju se Jazvić i Zamfir još od 2014. godine, bio je Rumunj sportski direktor CFR Cluja kad je Jazvić tamo došao iz Hrvatskog dragovoljca.

- I tamo mi je ostao dužan novac, koji mi nikad nije platio. Nikad ga nisam volio, nitko ga ne voli. Otkako se ovo dogodilo, tisuću igrača mi se javilo i reklo "brate, svaka ti čast, hvala ti što si prvi koji mu je stao na put". Ali ja to stvarno ne bih nikad napravio da me čovjek nije prvi napao. Išao sam na policiju i ona će odraditi svoj posao. Postoji i kamera, vidjet će se da nisam ništa kriv, da se radi o samoobrani - zaključio je Jazvić.