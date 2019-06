Samo u Hrvatskoj: HNS bez Hajduka i Grada organizira utakmicu, ovim su samo dodatno podignute tenzije

Hoćete prije dobru ili lošu vijest? Ajmo ovako. Dobra vijest - reprezentacija bi ponovno trebala igrati u Splitu.

Loša vijest – Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je mimo Hajduka i Grada Splita donio odluku da će se utakmica kvalifikacija za Euro s Mađarskom igrati u Splitu.

Nakon kandidature presahnuli razgovori

Naravno, već se prije Hajduk kandidirao, ali razgovori na tu temu su već neko vrijeme potpuno izostali, zamrli. E sada, kako su u Savezu zamislili da se igra na Poljudu, a bez dogovora s Hajdukom ili Gradom Splitom kao vlasnikom stadiona, to samo oni mogu objasniti.

No, kako god ukratko to je sukus jučerašnjeg raspleta (ako se takvim smije zvati) sapunice oko dolaska Mađara na more, jer je više dodatni zaplet.

Sigurno će idućih dana biti još mnogo govora o utakmici nakon takve jednostrane odluke Saveza, nakon prije svega zaobilaženja, preskakanja Hajduka poslije višegodišnjih zategnutih odnosa. Iznenađeni su bili odlukom u Hajduku.

Naravno, najvažnije od svega je da se usprkos svemu, cijeloj povijesti bolesti reprezentacija vraća u Split, da će i u gradu pod Marjanom navijači moći uživo pratiti i bodriti viceprvake svijeta na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem, a nakon što je Savez dugo, godinama prije izbjegavao Split.

Pa od 1997. do 2011. godine Hrvatska nijednu službenu utakmicu nije odigrala na Poljudu. A potom tek dvije, od čega jednu bez publike (Italija). Međutim, ovo što su u Savezu izveli da bi vratili “kockaste” na Poljudu sigurno nije bio pravi način. Još je ova odluka i objavljena točno na četvrtu obljetnicu poljudske svastike (Hrvatska – Italija).

Prvi i navodno jedini sastanak na temu utakmice, ali i Hajdukovih zahtjeva i prijedloga čelni ljudi “bijelih” s vodstvom HNS-a imali su pred mjesec i pol dana u Zagrebu.

Sastao se tada izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić s predsjednikom Uprave Hajduka Marinom Brbićem, predsjednikom NO-a kluba Benjaminom Perasovićem te splitskim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom.

No, na tome je sve (o)stalo. Kasnije se s mjesta VAR instruktora povukao Bruno Marić, ali iako je klubu dugo bio trn u oku to nije ni bilo među zahtjevima Hajduka (“bijeli” žele stranog povjerenika za suce, vraćanje Udruge prvoligaša...).

Poruka ‘mi sada želimo u Split’

Nije poslije navodno bilo nikakvih novih konkretnih sastanaka, kamoli dogovora. Izbornik Dalić, igrači su stalno isticali da žele igrati u Splitu. No, mimo toga nije bilo ničega, kontakata, dogovora.

I onda kada se već zapalo u teški cajtnot zbog približavanja isteka roka za prijavu mjesta/stadiona domaćina puf – stigla je odluka HNS-a da se igra u Splitu. Hajduk i Grad Split su time dovedeni pred gotov čin. A kako je to pravno bez njih izvedivo...

Kao da su iz HNS-a poručili evo mi sada želimo u Split, pa vi recite da ne može. Kao da će to sve očite probleme hrvatskog nogometa probleme riješiti. Gle slučajnosti ta medijska bomba je bačena u jeku medijskih propitkivanja oko isplaćivanja visokih premija članovima Izvršnog odbora HNS-a poslije uspjeha reprezentacije na lanjskom Svjetskom prvenstvu.

Jasno je već odavno da je visoka politika zapela da se igra u Splitu. I izbor je bio susret s Mađarskom 10. listopada. No, ovim su samo dodatno podignute tenzije. Ništa se ne rješava na silu, preko koljena. S kim je HNS dogovorio da će se igrati u Splitu ako nije Gradom i(li) Hajdukom.

Ovo je valjda moguće samo u Hrvatskoj. A mnogo toga je i mimo toga i dalje je ostalo neriješeno. Na čemu nikako ne može ostati. No, barem će (valjda) Hrvatska opet igrati u Splitu.