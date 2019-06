Stručno oko: 'Nakon Mađarske nismo imali pravo na krivi korak, Dalić je pogodio s Livakovićem'

Tri boda su apsolutno najbitnija, bili su teški uvjeti za igru, velika vrućina, što je bilo itekako vidljivo. Uza sve probleme koji su nas pratili, ozljede i pritisak zbog imperativa pobjede, ovo su velika tri boda koja će, siguran sam, otvoriti Hrvatskoj put prema Europskom prvenstvu - mišljenja je Branko Karačić, trener Varaždina.

Nakon poraza u Mađarskoj nismo imali pravo na krivi korak, a svi mi treneri znamo koliko je teško igrati pod takvim pritiskom. Stoga čestitke svima, igračima i stručnom stožeru na ovoj pobjedi, ali i gledateljima što su došli u tolikom broju i do kraja bodrili našu reprezentaciju na jakom suncu i vrućini.

U svakoj utakmici postoje periodi kada se igra kvalitetnije i malo manje kvalitetno, ispalo je da se nama dogodio pad u završnici obaju poluvremena. No, naši igrači znali su da Velšanima ne smiju davati velik prostor, Lovren i Vida su dobro zatvorili Balea. Ipak, nakon Walesova gola za 2:1 došla je nervoza koja je bila vidljiva, ali uspjeli smo sačuvati pobjedu, nisu gosti imali neke stopostotne prilike.

Odluka izbornika Dalića da na gol postavi Livakovića je bila super kvalitetna, zbog Kalinićevog manjeg broja utakmica posljednjih mjeseci, a nakon vrlo kvalitetne sezone kakvu je imao Livaković. Ta odluka nije bila nimalo lagana, ali izbornik mora tražiti rezultat i na teren poslati najspremnije.

Brekalo je potvrdio svoju hrabrost, još jednom je pokazao da nema respekta ni prema najiskusnijim i poznatim igračima. Njegovo uvođenje u reprezentaciju je dobar put i pokazatelj da imamo na koga računati u budućnosti.

Kramarić ovaj put nije zabio, ali njegova je uloga vrlo bitna, važno je da se on izbori za šansu, drugi put će biti strijelac. Imao je nekad poneki višak poteza, no ne treba mu zamjeriti. Modrić, i kada svi misle kako je istrošen, opet pokazuje koliko je on bitna spona između naše obrane i napada, pravi kapetan.

Perišić je, nakon doživljenih počasti u svom Omišu, pokazao da mu je stalo, reprezentacija mu je dala to zadovoljstvo da zaigraju u njegovu gradu, a on je jučer bio vrlo motiviran. Ima velike zasluge za prvi gol, a drugi je i zabio.

Ova utakmica nam je predstavljala muku, jer smo morali pobijediti, no bit svega je da bi nam ova tri boda trebala olakšati cilj, plasman na Euro, i mislim da će nam sada biti dosta lakše u nastavku kvalifikacija.