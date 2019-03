Slučaj Bočkaj se zakomplicirao: Osijek ga se ne želi odreći bez odštete, a on ne želi ostati bez primanja. Sada se tiho, bez pompe, vratio treninzima i radi po posebnom programu

Nakon neshvatljivog incidenta koji je izazvao, Petar Bočkaj je odlukom Uprave isključen iz kluba. Međutim, ne ide to baš tako lako. Neskladnost zakonskih propisa stvorila je prazninu koja baš i nije jasna. Naime, Bočkaj je profesionalni igrač prvoligaša s Drave sa svim obvezama i pravima koji iz tog kontrakta proizlaze, NK Osijek ne želi jednostranim raskidom ugovora izgubiti u igrača uložena sredstva, a ni igrač ih se ne želi odreći. Iako, moglo bi se naći kompromisno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane, pišu Sportske novosti.

Treba pomoć

Za sve one koji znaju o kakvim se igračkim kvalitetama u Bočkajevu slučaju radi, nije nemoguće da Bočkaj jednog dana opet zaigra za Osijek. Jer, nikad ne reci nikad. Mlad je čovjek u pitanju, nedvojbeno iznimno nadaren nogometaš s već poznatim slabostima, kojih se može riješiti. A pri tome mu treba i pomoći.

Može ga klub isključiti, kazniti novčano, drastično, ali gubitak bi bio golem, jednako i za NK Osijek i za samog igrača. Sa strane gledajući, nije sve izgubljeno niti je propalo. Još ima nade, vjere i razloga zbog kojih se za Bočkaja vrijedi boriti. On je isključen iz kluba, ali profesionalni ugovor mu vrijedi, a u ovom je trenutku na snazi stvarna mjera njegove suspenzije. No, zna se kako to ide. Suspendirani igrač ima pravo treniranja, apsolutnog prava na rad, jer mu to nitko ne može oduzeti. Tako su Osječani i postupili.

Naime, Bočkaj je u najvećoj tišini i bez medijske pozornosti stigao u Gradski vrt i započeo s redovitim treninzima. Plan i program za to sastavio je šef stručnog stožera Bijelo-plavih Zoran Zekić. Dodijeljen je tako Bočkaju trener za svakodnevnu aktivnost i on u ovom trenutku trpi svoju kaznu i snosi svoje muke, a vjerojatno se i sam nada da će grijehe okajati. Ne sporeći odluku i pravo kluba te njegovih čelnika da donesu presudu kakvu su donijeli, možda je ovo Bočkaju još jedna, posljednja šansa. Ostaje pitanje i samom igraču isplati li mu se i dalje kršiti sva pravila pristojnog življenja - uz rizik gubljenja iznimno dobre plaće - i poglavito onoga što zahtjeva profesionalizam.

Neka nama bude oprošteno, ali zaključujemo, Petar Bočkaj je apsolutno kriv, ali zaslužuje još jednu prigodu, makar je i do sada iskoristio sve kredite.

​U međuvremenu, pripremaju se Bijelo-plavi za idući nastup, odnosno novi derbi koji je pred njima, a odigrat će s Rijekom na Rujevici. Već su najavili na to da ih iz kola u kolo prati imperativ i derbi. Ali, bez obzira na sve dosadašnje, ovaj pred njima je doista onaj pravi.

Skok na tablici

U utakmici s Rijekom mogu odrediti svoju sudbinu, jer ako budu rezultatski uspješni, definirat će svoj cilj i planove za ovo proljeće. Rijeka je ispred njih na tablici, pobjedom bi ih Bijelo-plavi preskočili, a od onih iza sebe, Lokomotive, Gorice i Hajduka, još više se bodovno udaljili. To je ipak u domeni lijepih želja i snova, a najvažnije će biti ono što će biti u nedjelju na Rujevici.

Pila naopako

​Domaćini, Riječani, stalno spominju svoju nekompletnost, nemogućnost igranja većeg broja onih koji bi inače participirali kao kandidati za udarnu momčad. Te okolnosti na Osijek nemaju utjecaja.

- Za mene to nije ništa drugo nego “pila naopako”. Uvjeren sam da će Rijeka zaigrati u najboljem sastavu te da će se većina njih koje na Rujevici spominju kao one koji neće igrati pojaviti u momčadi. Ne želim se time baviti, jer me to može samo opteretiti i dovesti u zabludu. Imam dovoljno i svojih briga. Recimo, nemam još potvrdu da će igrati Erik Janža, Dakle, upitno je kako ću riješiti lijevi bok. Napadača Hentyja nema već jedno vrijeme, a i neki igrači su mi drugi pod upitnikom. Međutim, derbi je u pitanju, znam da ga igrači vole igrati i da nijedan koji je sposoban i spreman neće propustiti nastup. Ali, iako je još ostalo dan-dva do utakmice, mislim da treba pričekati i vidjeti kakvo će zapravo biti stanje - izjavio je trener Zekić.