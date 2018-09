Vrhunac karijere hrvatskog kapetana: Luki Modriću titula najboljeg igrača svijeta

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (33) proglašen je najboljim igračem svijeta u protekloj sezoni u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dok izbornik hrvatske vrste Zlatko Dalić ipak nije proglašen najboljim trenerom već je nagradu dobio izbornik svjetskih prvaka Francuz Didier Deschamps.

Modriću je trofej "The Best", rad zagrebačke umjetnice Ane Barbić Katičić, na svečanosti u londonskom Royal Festival Hallu uručio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

- Velika je čast i predivan trenutak stajati ovdje s ovim trofejom. Ovo nije samo moj trofej, već i mojih suigrača iz Reala i hrvatske reprezentacije. Ovo je i trofej moje obitelji jer bez njih nikada ne bi postao ovo što jesam - poručio je kapetan 'Vatrenih' koji se zahvalio i kapetanu generacije '98 Zvonimiru Bobanu.

- On je bio moj uzor i inspiracija. Oni su nam pokazali da i mi možemo sanjati veliki rezultat. Volio bi pohvaliti i moju Hrvatsku. Imali smo predivno ljeto, hvala vam na podršci i predivnim emocijama - poručio je Modrić.

Glasovali su izbornici i kapetani reprezentacija, novinari, te navijači, a Modrić je slavio ispred kapetana portugalske reprezentacije i bivšeg suigrača iz Real Madrida, a sada novog člana Juventusa Cristiana Ronalda, te napadača egipatske reprezentacije i Liverpoola Mohameda Salaha.

Zanimljivo, Ronaldo se ponovo nije pojavio na svečanosti, baš kao niti 30. kolovoza u Monacu kada je Modrić bio proglašen za najboljeg nogometaša Europe u izboru Europske nogometne federacije (UEFA). Modrić je i tada slavio ispred Ronalda i Salaha. Portugalac se u Kneževini nije pojavio jer mu je jako teško palo što je ostao bez nagrade, a ovoga puta su iz Juventusa poručili kako nitko neće prisustvovati svečanosti jer je prekratko vrijeme do nove ligaške utakmice torinske 'Stare dame'.

Modrić je nagradom "The Best" na najljepši mogući način zaokružio fantastičnu godinu u kojoj je u dresu hrvatske vrste osvojio drugo mjesto na svjetskom prvenstvu, a s Real Madridom četiri trofeja pri čemu i europsku krunu i to četvrtu u posljednjih pet godina. Osvojio je i tri najveća individualna priznanja koja neki nogometaš može dobiti. Proglašen je najboljim igračem svijeta, Europe, te svjetskog prvenstva.

Dodajmo kako ovo nije prvi put da Hrvatska ima igrača među tri najbolja na svijetu. Prije točno 20 godina Davor Šuker je osvojio treće mjesto u Fifinom izboru iza pobjednika Francuza Zinedinea Zidanea i Brazilca Ronalda.

Međunarodna nogometna federacija nagradu za najboljeg nogometaša svijeta dijeli od 1991. godine, a prvi dobitnik je bio Nijemac Lothar Matthaus. Od 2010. do 2015. godine nagradu je dodjeljivala u suradnji s France Footballom koji najboljem nogometašu svijeta daje Zlatnu loptu. Međutim, prije tri godine FIFA i Francuzi odlučili su se razići.

Modrić se može pohvaliti kako je tek 15. igrač koji je ušao u odabrano društvo. Nagradu su do sada dobivali nogometni majstori kao što su Brazilci Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo i Kaka, Talijani Roberto Baggio i Fabio Cannavaro, Francuz Zinedine Zidane, Nizozemac Marco van Basten, a od 2008. godine nagradu su osvajali jedino Portugalac Cristiano Ronaldo i Argentinac Lionel Messi. Obojica po pet puta a Modrić je postao prvi igrač na svijetu koji je srušio njihovu dominaciju.

Zanimljivo, Modrić je postao i tek prvi nogometaš u posljednje 24 godine koji je u istoj godini dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta i za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. Posljednjem je to uspjelo Brazilcu Romariju 1994. godine.

Modrić je uvršten i u najbolju momčad sezone, a osim njega u idealnih 11 su vratar David de Gea, braniči Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos i Marcelo, veznjaci N'Golo Kante i Eden Hazard, te napadači Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe.