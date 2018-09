Izbornik Dalić: Morat ćemo puno bolje

U prvom nastupu nakon svjetskog prvenstva na kojem je osvojila drugo mjesto, hrvatska nogometna reprezentacija je u Faru u prijateljskom susretu protiv Portugala odigrala 1:1.

- Nisam niti očekivao nekakvu spektakularnu utakmicu protiv Portugala. Nije lako igrati prvu utakmicu nakon velikog natjecanja. Bilo je u sastavu dosta novih igrača. Ne bih međutim davao konkretne ocijene njihovih nastupa. Pola sata ili 45 minuta ipak nije dovoljno za konkretniji sud. Svi će ponovno dobiti šansu, jer mislim da ju i zaslužuju. Vidjeli smo gdje smo trenutačno, koje stvari moramo popraviti i napraviti selekciju za Europsko prvenstvo. Badelj i Kovačić odigrali su planski svih 90 minuta. Takav je bio dogovor, jer obojici nedostaje utakmica. Prvo poluvrijeme nije bilo loše. U drugom je to već bilo dosta slabije. Bili smo posve bezopasni u igri prema naprijed. Stajali smo predaleko od igrača, nedostajalo je agresivnosti. No, idemo dalje. Neke smo igrače vidjeli, neke odmorili. Čeka nas idućeg tjedna susret sa Španjolskom i start u Ligi nacija. Vjerujem da ćemo tu utakmicu odigrati bolje i konkretnije. Nažalost, ne znam stupanj Vidine ozljede. Nadam se da će biti OK - kazao je Dalić.



Milan Badelj:

- Moglo je naravno biti i puno bolje s naše strane. Iskreno, imali smo dosta sreće. Portugalci su odigrali odličnu utakmicu. Mi smo bili za nijansu slabiji nego inače, ali svejedno smo kompaktno držali blok. Jedino nismo bili dovoljno konkretni. Drago mi je da su se novi dečki dobro uklopili. Lijepo je vidjeti da hrvatska reprezentacija ima takvu širinu igračkog kadra. Usput smo srušili i neugodnu tradiciju protiv Portugala. Zabili smo gol i po prvi puta odigrali neodlučeno. Održali smo i nadalje sjajnu atmosferu. Posebno imponira motiviranost starijih igrača. Za njih kao da je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu – neuspjeh!