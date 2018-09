Reprezentacija ili Mamić, sasvim je nevažno: DPH Koln otkazao Grdoviću nastup na 'Biloj noći'

Službena stranica Mladena Grdovića je izvijestila da mu je otkazan koncert koji se trebao održati na Biloj noći DPH Köln zbog podrške hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Međutim DPH Köln je objavio da nije riječ o reprezentaciji već o činjenici da je zadarski pjevač izrazio podršku Zdravku Mamiću, te da se za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji grlio i pjevao za Davor Šukera predsjednika HNS-a te Damira Vrbanovića izvršnog direktora HNS-a koji je kao i Mamić nepravomoćno osuđen na osječkom sudu.

Sve to dovoljan je bio razlog za otkazivanje s obzirom na to da DPH Köln kao udruga podržava borbu za čisti i pravedan nogomet u kojem nema mjesta za navedene dužnosnike, kao i one koji ih podržavaju.