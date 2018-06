Ima Lovre recept za Eriksena, već ga je jednom izbacio iz natjecanja: Dobri su, ali nešto će se i nas pitati...

Unatoč pobjedi protiv Islanda i izbornik Zlatko Dalić je potvrdio da nije bilo mnogo drugih stvari kojima bi iz tog susreta mogao biti zadovoljan. Jedan od rijetkih, gotovo pa jedinih "rezervi" koji je olakšao brige izborniku u nastavku turnira u slučaju kartona, ozljeda bio je vratar Lovre Kalinić.

Obranama je izluđivao Islanđane, pogotovo serijom intervencija pred kraj prvog poluvremena. Tek ga je s bijele točke uspio svladati Gylfi Sigurdsson. Ako ne bude mogao Danijel Subašić, drugi bivši vratar Hajduka Kalinić je u svojoj premijeri na svjetskom prvenstvima i na najvećoj sceni potvrdio da može biti i više nego dostojna zamjena.

- Samo sam se stavio u službu momčadi. Ova pobjeda je zasluga cijele momčad. Cijelo vrijeme zrači veliko zajedništvo među nama, a to smo još jednom i pokazali i u ovoj utakmici – skromno će na sve naše pohvale Kalinić.

Previše je toga prošao u karijeri da bi ga "ponijelo", bilo kritike ili komplimenti. Od posudbi u Junak, Novalju, Karlovac, do grijanja klupe u Hajduku. No, čuvar mreže belgijskog Genta pokazao je da će i u budućnosti reprezentativna jedinica biti rezervirana za nekadašnje Hajdukove čuvare mreže.

U osmini finala sada nam slijedi Danska. Izbornik Dalić po stilu igre usporedio ju je s Islandom, ali ipak je bivši europski prvak iz 1992. godine Danska barem za klasu jača?

- Pa dobro, sigurno Danska ima svoje kvalitete, ali mi smo puni samopouzdanja. Prvo ćemo se malo odmoriti pa potom dobro pripremiti za tu utakmicu. Vjerujemo da ćemo u nedjelju biti spremni za Dansku, za tu utakmicu koja nam mnogo znači.

- Imamo kvalitetu, ali u tih 90 minuta stat' će baš sve. Vjerujemo u ove momke da ćemo dati maksimum, tko god da stane na teren – poručio je Kalinić svjestan da se unatoč odličnoj partiji po svemu vraća na klupu.

Da se moglo birati vjerojatno bismo svi iz grupe C za protivnika na startu drugog kruga izabrali ipak Dansku, a ne Francusku?

- Tko god dođe u nokaut fazu naravno da očekuje da prođe što lakše u nastavku ždrijeba. Ni Danska nije momčad za podcjenjivanje. Imaju oni itekako svoje kvalitete. Pripremit ćemo se za tu utakmicu na najbolji mogući način. Želimo dogurati što dalje.

Koga najviše cijeniš u danskim redovima?

- Christian Eriksen iz Tottenhama je njihov najpoznatiji igrač. Prošle sezone smo igrali s njima u Europskoj ligi i eliminirali ih – prisjetio se Kalinić. Gent je tada u šesnaestini finala u prvom susretu slavio 1:0 uz briljantnu partiju Kalinića koji je bio igrač utakmice. U uzvratu na Wembleyu pred 80 tisuće navijača je bilo 2:2. Eriksen je tada i svladao Kalinića za 1:0, ali na koncu je prošla dalje Kalinićeva momčad.

- Ima Eriksen kvalitetu, ali sigurno je imaju i ostali momci u reprezentaciji jer ne bi u suprotnom dogurali do tu gdje su sada. No, nešto će se pitati i nas – poručio je Kalinić.

I pobjeda protiv Islanda za maksimalan učinak u grupi uz impresivnu gol razliku 7:1 vam je sigurno dala dodatnu energiju za osminu finala?

- Ovaj naš rezultat nije neobičan nego očekivan. Prije svega na treninzima se radi vrhunski. Svi smo unutra maksimalno. Podredili smo se svi kolektivu. To se vidi i na terenu – naglasio je Kalinić.

Stalno se spominjalo da ova generacija Hrvatske može mnogo više. Sada ste napravili taj prvi korak, izborili ste drugi krug SP-a. Koliko daleko može Hrvatska dogurati u Rusiji?

- Idemo stepenicu po stepenicu. Svatko bi volio doći do finala, to je svima cilj. Ali ne volim nikada davati izjave u stilu: "Bit ćemo svjetski prvaci". Za nas je svaka utakmica jednako bitna. Moramo prvo maksimalno pristupiti susretu protiv Danske i osigurati prolazak u četvrtfinale. To bi nam svima donijelo veliko zadovoljstvo – zaključio je Kalinić.