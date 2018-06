Izbornik Dalić prepun dojmova nakon pobjede: Nedjelja mora biti naš najbolji dan! Nismo došli ovamo samo proći grupu

Promiješani sastav? Nikakav problem za Hrvatsku. Treća utakmica i treća pobjeda, ovaj put 2:1 protiv nezgodnog Islanda, što znači da „kockasti" s maksimalnih devet bodova odlaze u osminu finala Svjetskog prvenstva na okršaj s Danskom. Bolje nije moglo!

Moram biti sretan. Devet bodova, gol-razlika 7:1 i jedini gol primljen iz penala. Prvi je korak ostvaren, ali uvjeren sam da to neće biti sve. U nedjelju moramo pokazati pravu snagu, to je dan istine za nas! - rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT.

Dalić ističe kako je ovom pobjedom Hrvatska pokazala kako nikad nije ni pomislila kalkulirati.

- Nije to bila druga ekipa. To je Hrvatska. Nismo bili uredni u svim segmentima igre, što se i očekivalo zbog ritma utakmica i nekih igrača. Gledali smo samo sebe i tako slagali momčad. Nismo gledali ni Argentinu ni Nigeriju. Druga poluvremena očito su naša, zabili smo šest od sedam golova u drugih 45 minuta.

- U prvom poluvremenu imali smo posjed, ali bez dubine. U nastavku je reakcija bila puno bolja. Prekidi su nas mučili, to je glavna snaga Islanda. Inače, svaka čast Islanđanima. Igraju ono što najbolje znaju, to su prekidi i duge lopte. Borili su se do kraja. Igrali su na kraju i Modrić, Rakitić, Lovren...

- Za Luku je prvi plan bio da igra zadnjih pola sata, no s njim je momčad kvalitetnija i ima više samopouzdanja pa sam ga stavio od početka. Nije to bilo zbog nekog pritiska, ne znam uopće otkud te priče. Lovrena sam ubacio da pojačamo skok, a Rakitića zbog toga što je Kovačić osjetio mali problem. Drago mi je što su gotovo svi igrači nastupili. Svaka im čast svima na odnosu i korektnosti. Lijepo je skupinu završiti sa stopostotnim učinkom, no to neće značiti baš ništa ako se ispadne od Danske. Stoga, valja „resetirati" glave i sve što je bilo do sada zaboraviti. Krenuti ispočetka. Jer nokaut-faza upravo je to - jedan sasvim novi turnir.

- Gledao sam Dance protiv Francuza, bila je ni vamo ni tamo. Igrali su na bod. Nije to realna slika. Moramo se oporaviti jer smo ovu utakmicu igrali po teškom vremenu, na 30 stupnjeva i puno vlage. Dečke polako hvata umor, kao i mene, ali dobro ćemo se pripremiti. Nedjelja mora biti naš najbolji dan! Nismo došli ovamo samo proći grupu - poručio je Dalić.