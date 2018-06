'Nema popusta ni za predsjednikove miljenike'! Znate li zbog čega je Katalinić u Londonu potjerao Antu Rebića na tribine pred najvažniju utakmicu u povijesti kluba?

Otkud taj Rebić, vjerojatno su se zapitali mnogi ljubitelji nogometa premda je taj mladić, čim se pojavio u Parku mladeži, po dolasku u tabor splitskih „crvenih“ privukao pozornost skauta na račun svoje brzine, siline, žestine, ali i driblinga, lakog snalaženja u kompliciranim napadačkim akcijama.

Međutim, to što je Rebić bio najbolji igrač Splita za javnost baš i nije mnogo značilo obzirom da je ubrzo po odlasku, u serie A, u Fiorentinu, praktično nestao sa scene.

- Mene su zvali moji iz Imotskog, kazali su kako u Vinjanima Donjim ima jedan dječak za kojeg se odmah tvrdilo da će biti kao novi Bokšić – rekao je Slaven Žužul, predsjednik i vlasnik Splita, kluba koji je svojevremeno baš zahvaljujući tom „Imoćaninu doc“ izbjegao gađenje, pa se čudesno svake

sezonu penjao iz četvrte do prve lige da bi postao istinska svježa krv HNL-a i onda opet stjecajem okolnosti gotovo nepovratno se survao u niže razredni rang.

- Mate Lešina, tajnik Imotskog – nastavio je Žužul – bio je uporan, plašio se da ga neki drugi klub ne odvede i onda smo ga doveli u juniore. Odmah se pokazao, premda se zapravo u početku ponašao nekako sramežljivo, da ima potencijala. Tadašnji trener juniora Ivan Matić poslije svega nekoliko treninga mi je rekao: „Ovi mali može biti čudo od igrača“.

Rebić je iz imotske krajine stigao kao vezni ofanzivni, volio je loptu imati u nogama, lako je stizao u prvi plan. I Matić, koji baš ima dara za uočavanje talentiranih, odlučio je Rebića staviti u špic, ubrzo se profilirao kao lijevo krilo.

- Darko Butorović, šef omladinskog pogona pozvao me fasciniran Rebićem, prodornim, nezaustavljivom – sjetio je Nenad Pralija, u to vrijeme sportski direktor „crvenih“, danas angažiran u HNS-u. Pogledao sam dva treninga i odmah ga odveo Ivanu Kataliniću, treneru prve momčadi. U svojoj igračkoj karijeri vidio sam brojne mlade igrače velikog potencijala, mogu kazati, pogotovo danas, Rebić me zaista impresionirao.

Prvi nastup za „crvene“ u posljednjem kolu Prve HNL na Maksimiru protiv Dinama (21. svibnja 2011.), rezultat 1:1, donio je i gol prvijenac Rebića. Od tada je Reba bio nezamjenjiv u prvoj postavi. Jedini izostanak dogodio se protiv Fulhama u Londonu, u drugom kolu kvalifikacija za Euroligu (prvi susret s Rebićem Split je kao domaćin igrao u Dugoplju, bilo je 0:0).

Dakle, Naime, Rebić se nije pojavio na vrijeme uoči puta za London, Katalinić nije želio čekati, rekao je „nema popusta ni za miljenika predsjednika“.

- Tražio sam od tajnika kluba Željka Sučića da se zaleti po Rebića, mali je zaspao, Sučo ga je doveo na aerodrom, nisam htio da mu propadne London, ali je Katalinić bio neumoljiv, poslao ga je na tribine – ispričao je predsjednik, koji od tada nije popuštao kad je u pitanju nastup Rebića.

Žužulov miljenik morao je igrati.

- Želio sam ga naučiti pameti, tu lekciju siguran sam zapamtio je i više nikada nije kasnio – objasnio je Katalinić, koji se pokoravao naredbi predsjednika. Jer, Rebić je po svemu, što se i pokazalo bio najvredniji igrač Splita.