Kakva sramota za Argentince: 'Sampaoli je pao u mojim očima, to ne može biti veliki trener! Nikad to nisam učinio!'

Nevjerojatno je da nakon dvoboja protiv Argentine i poraza, stalno izlaze novi detalji koji pokazuju kako su "gaučosi" skup velikih imena, ali da nisu baš nekakva momčad. Tako je u javnost izašao i detalj, da izbornik Jorge Sampaoli nakon susreta nije prišao hrvatskom izborniku i čestitao na pobjedi. Što bi bilo nekako u duhu fair-playa. I Dalić mu je to zamjerio. S pravom.

- Nije mi rekao ni riječ. Žalosti me što je čovjek otišao s terena, a nije me pozdravio. Nikad to nisam učinio kao trener, da bih se samo pokupio, da nisam pružio ruku čovjeku koji me pobijedio. Prije utakmice sam mu poklonio hrvatski dres, i sad mi je drago da će imati lijep poklon od Hrvatske. Nakon susreta moraš doći, biti dostojanstven i čestitati. Ne znam što god da bude.

Čak ni na press konferenciji nije ništa rekao ni kurtoazno.

- Red je čestitati ekipi koja te razvalila, ma u kakvoj muci bio. On to nije napravio, pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener.

Ako nije Sampaoli, oglasili su mu se brojni treneri.

- Javili su se Ante Čačić, Niko Kovač, Branko Ivanković, Zlatko Kranjčar je poslao poruku preko Ive Olivari. S Ćirom sam razgovarao, navija i on, ali ne mogu reći sve što je kazao … Nisam stigao sve ni pogledati.