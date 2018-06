Miriše na reprizu 1998.: četiri junaka demoliranja Argentine oduzela moć Leu Čarobnjaku i rasplakala Argentinu

Hrvatska je demolirala Argentinu, sa 3:0, pobjeda okrugla i čista kao suza, plasirali smo se u osminu finala, sa šest bodova i sa 5:0 gol-razlikom već nakon dvije utakmice!

Po ovome što su naši "vatreni" odigrali ove blistave večeri, pa to je dostojno svjetskih prvaka!

Možda pretjerujemo u prvom, vrućem raportu, ali Hrvatska je odigrala protiv najvećeg, protiv Lea Messija tako da je pokazala da je - bolja od njegovih suigrača! I Zlatko Dalić od taktike suparnika Jorgea Sampaolija!

U svečanoj loži Diego Maradona se hvatao za glavu, a ispod njega vojska navijača "svijetlo-plavih" je plakala...

"Dont cry for Croatia, Argentina", da se poigramo sa starim šlagerom, refrenom, "ne plači Argentino, jer te Hrvatska svladala". Izgubila si od – boljih! Nakloni se!

I Leo Messi se može pokloniti Luki Modriću, u izravnom sudaru "desetki" Modrić je ponovio svoju dominaciju, sjajnu formu na ovom Mundijalu, dok je Messi opet bio blijed, prestrašen, neprepoznatljiv. Izoliran.

Međutim. Stanimo trenutak. Prije nego što će čudesni Luka Modrić, pa potom i Ivan Rakitić poskakivati rezultatom na semaforu sa briljantnih 2:0, pa 3:0, sve se vrtjelo oko - Ante Rebića!

Fenomenalni gol Rebića s početka drugog dijela otvorio je ovu utakmicu kao sardinu. Prije toga (i poslije) bila je puna bodljika, teških faulova, obostrano, a Rebić je bio skoro pa – tragičar. Na korak od isključenja, od drugog žutog odnosno crvenog kartona. Imao je niz faulova, nervozan, a onda u 45. minuti promašio je kontru, zapeo mu balun, trebalo je već u tom času biti 1:0 za nas, Rebić je slabo štopao, pa slabo i pucao, nije ni dodao udesno Perišiću.

Plašili smo se da je taj momenat presudio utakmicu, tko zna što nas čeka u nastavku?

I što će izbornik Zlatko Dalić uraditi u poluvremenu, hoće li Rebića izvaditi, biste li ga vi izvadili? Bilo je i te kakve logike.

Međutim, ostavio ga je u igri svog "jokera" i to je Dalićev bio "bingo", momka iz Imotskog sad će svi opet tražiti, vući za rukav, jer je u nastavku, na Dalićevo povjerenje strgnuo plašt tragičara i navukao opet na sebe odijelo Supermana: ono kad pretrčava protivnike kao kad se Superman utrkuje s vlakom, dominantno superioran.

Ovaj put je iskoristio katastrofalnu grešku Caballera, golmana. Čiste glave, ne hajući što igra na Mundijalu protiv Argentine, izvadio je čaroban potez iz svoga repertoara, opalio je volej kao da je na livadi, ne misleći: sjajna tehnička izvedba i taj šut proparao je zrak pokraj zaprepaštenog Caballera, zatreao mrežu i riješio utakmicu.

Naravno, bilo je još igre, ali Dalić je s Brozovićem stavio Messija "u ćibu", od prve do zadnje minute, odsjekli smo dotok baluna prema Leu Čarobnjaku, on je ostao bez svojih moći, ogoljen na sceni. Ostao je na suvo.

Taktička prevaga na kraju je dovela do pozicija da Modrić iz daleka i Rakitić iz kontre (uz altruizam Kovačića) dovedu do pobjede koja nas podsjeća na 3:0 protiv Njemačke iz 1998. i Lyona. Tada smo koračali sve do bronce.

Evo naših junaka:

1. Ante Rebić

2. Luka Modrić

3. Marcelo Brozović

4. Zlatko Dalić

Niz junaka našeg nogometa, koji su ispisali blistavu stranicu. Kako je počelo, ovo sluti na reprizu 1998...