Kovačić: Imamo snažnu veznu liniju i nismo slabiji od Argentine, a atmosfera je nikad bolja

Premda aktualne svjetske doprvake predvodi argentinski 'čarobnjak' Lionel Messi, hrvatska reprezentacija u ovom trenutku ima kvalitetniju veznu liniju, što bi se moglo pokazati ključnim u dvoboju 2. kola D skupine svjetskog prvenstva u Rusiji.



"Slažem se, imamo sjajnu veznu liniju, ali smo jaki i na ostalim pozicijama. Odlična smo ekipa i ne trebamo se previše bojati suparnika. Izuzev Messija, imamo bolje igrače, ali naravno da ih respektiramo. Trebamo gledati i sebe, ne samo druge," kazao je Mateo Kovačić na novinarskoj konferenciji u hrvatskom taboru u Roščinu.



Argentina je u prvom kolu 'kiksala' protiv Islanda odigravši 1-1 i sada se mora vaditi protiv 'vatrenih'.



"Imamo kvalitetu, protiv Brazila smo pokazali da se možemo nositi s najboljima. Spremni smo i motivirani za mušku utakmicu. Sasvim sigurno Argentina puno ovisi o Messiju i na njega moramo najviše paziti, ali oni su dobri i na drugim pozicijama. Ne smijemo se pripremati samo za jednog igrača," poručio je Kovačić koji prokomentirao Messijevu igru protiv Islanda.



"Po meni je prošlu utakmicu odigrao dobro, nije zabio jedanaesterac, ali to se događa i najboljima."



Zanimljivo, Argentina je protiv Islanda zaigrala bez Gonzala Higuaina i Pabla Dybale, igrača koji vrijede više od 100 milijuna eura.



"Oni imaju rezerve koje bi u drugim reprezentacijama bile u prvih 11. Međutim, imaju izbornika koji bira neke druge igrače. Trebamo biti oprezni na sve igrače."



Kovačić je dio hrvatskog kvarteta koji igra u Primeri, još su tu Modrić, Rakitić i Vrsaljko, i koji je imao prilike igrati protiv Messija. Pokušao je otkriti način kako ga zaustaviti.



"Messija se čuva kolektivno, jedan na jedan je dosta teško. Siguran sam kako ćemo pripremiti pravu taktiku za njega, no morat ćemo ih pokriti i na idućim pozicijama,"



Otkrio je i iznimno važan detalj.



"Svi moramo zatomiti svoj ego, ovo je reprezentacija. Moramo disti zajedno, ne mogu svi igrati i moramo poštovati odluke izbornika."



Smatra kako naša ekipa nije slabija od Argentine, ali respekt je prisutan.



''Imamo snagu za Argentinu. Kako smo respektirali Nigeriju, tako ćemo i njih. Ali moramo razmišljati o svojoj igri. Spremni smo i svi igrači su motivirani za prolazak skupine."



Kovačić je bio i na posljednja dva velika natjecanja, svjetskom prvenstvu u Brazilu i Europskom prvenstvu u Francuskoj.



"Atmosfera u reprezentaciji je sada puno bolja. Već u Francuskoj je bila dobra, sada je još bolja. Dobro se slažemo i to je važno na ovokvom turniru. Osjećamo se bolje i iskusnije, mislim da smo puno bolji nego prije četiri godine," zaključio je na kraju.