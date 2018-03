Dalić nakon prvog poraza: Ovakvi ne možemo napraviti ništa

Nakon prijateljske utakmice između Hrvatske i Perua u Miamiju u kojoj je sa 2-0 slavila južnoamerička reprezentacija izbornik Vatrenih Zlatko Dalić je kazao kako je iz ovog poraza potrebno naučiti lekciju.



"Moramo naučiti lekciju. Bolje da smo izgubili sada nego na Svjetskom prvenstvu, a rekao sam svojim igračima da ne možemo pobijediti nikoga ako nismo u potpunosti koncentrirani. Ovakvi ne možemo napraviti ništa. Igrači su u napornoj klupskoj sezoni, bore se za nacionalne titule i Ligu prvaka, no moraju biti pravi u svakoj utakmici", rekao je nakon utakmice Dalić kojem je to ujedno i prvi poraz na hrvatskoj klupi nakon pobjeda nad Ukrajinom i Grčkom te jednom remiju s Grcima.



Na stadionu Hard Rock, Peru je svladao Vatrene rezultatom 2-0, pogocima Carrilla u 12. i Floresa u 48. minuti utakmice.



"Čestitam Peruancima na zasluženoj pobjedi, bili su usredotočeniji i agresivniji od nas te vrlo kompaktni, fantastični pred svojim fantastičnim navijačima. Bilo nam je vrlo teško. Mi smo jako loše ušli u utakmicu te primali pogotke na početku prvog i drugog poluvremena. Poslije bismo preuzimali kontrolu nad posjedom lopte i utakmicom, ali to nije bilo dovoljno", dodao je.



Izbornik je pokušavao nešto promijeniti i uvođenjem pričuvnih igrača, ali pravog rješenja u petak u Miamiju nije bilo.



"Nema isprika, nije bilo dobro. Morali smo nešto mijenjati tijekom utakmice, kako bismo brže prebacivali igru s lijeve na desnu stranu i obrnuto. Pokušali smo i s mlađim snagama, ali nije bilo dostatno za pobjedu. Nismo uspjeli zabiti ni s igračem više, tako da bolji rezultat nismo ni zaslužili", jasan je bio Dalić.



"Osim toga, mnogo je toga ovisilo o suparniku. Peru je također sudionik Svjetskog prvenstva, nisu oni bilo tko, a nakon vodstva zaigrali su još agresivnije kako bi ga sačuvali, dok smo mi morali i napadati i paziti na protunapade. Teško se vratiti nakon rano primljenog pogotka, pogotovo nakon vlastite pogreške. Gubili smo previše lopti, previše dodavali unatrag umjesto prema naprijed, a Peruanci su izrazito brzi", zaključio je.