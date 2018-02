Bivši kapetan Hajduka vraća se u HNL!

Goran Milović, negdašnji kapetan Hajduka, igrat će do ljeta na posudbi u Osijeku, pišu Sportske novosti.



Milović, rođen u Splitu, afirmirao se u RNK Split, a nakon Hajduka, iz kojeg se probio do reprezentacije kod izbornika Ante Čačića, od 2016. godine član je kineskog prvoligaškog kluba Chongqing Lifan. U prvoj sezoni je igrao i bio vrlo zadovoljan, u ovoj daleko manje, a kako nije u prvom planu trenera Portugalca Paula Benta, odlučio je potražiti drugu sredinu gdje će imati kontinuitet nastupa.



Osijek je ostao deficitaran na mjestu stopera, pa su se dogovorili da u Gradskom vrtu ostane do ljeta i potpisan je ugovor o posudbi. Zanimljivo, jedini nastup za A vrstu Milović je imao u Rostovu s Rusijom 2015. u pobjedi 3:1, dakle u gradu u kojem će Hrvatska ove godine igrati s Islandom.



Radi se o igraču, koji rođen 29. siječnja 1989. godine, a ugovor s Kinezima ima do 31. siječnja 2019., a vrijednost mu je procijenjena na 750.000 eura. HNL dobro poznaje, u najvišem rangu našeg nogometa odigrao je 139 utakmica. U Kini nakon toga 34.