Otkrivamo zašto indijski kupac još nije preuzeo klub sa Šubićevca: čeka se blagoslov Janice Kostelić

Ne može bilo što u (sportskom) Šibeniku proći jednostavno, pa čak ni onda kad je sve kristalno jasno. Kako drukčije protumačiti da se priča o indijskom preuzimanju kluba sa Šubićevca protegla u stilu “Gričke vještice” Marije Jurić Zagorke ili njezina romana u nastavcima!? Neovisno o tome što je vruća želja svih čimbenika, HNK Šibenik, Grada Šibenika i hrvatsko-indijske Paramount grupe da nogometni drugoligaš i službeno dobije novog vlasnika, koji je medijski najčešće simboliziran u liku naftno-plinskog tajkuna Punkaja Gupte. Vrijedi, međutim, jednako konstatirati kako su svi poslovi dosad odrađeni u “normalnoj” proceduri i bez teškoća, ali da su na redu oni završni, zapravo “ključni”.

Ovih bi dana Središnji državni ured za sport, prepoznatljiv po legendarnoj skijašici Janici Kostelić, trebao službeno blagosloviti brak (iz interesa) Šibenčana i Indijaca. Financijsku moć Paramount grupe ili njezin bonitet trebala bi, pak, službeno potvrditi jedna londonska banka. Suglasnost spomenutog državnog ureda zapravo priprema posebno Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove. Kao neophodno, u slučaju da je na prodaji više od 25 posto dionica. Bankovno jamstvo je potrebno kao dokaz sposobnosti najavljenih ulaganja na Šubićevcu. Zadovoljenjem dva prethodna uvjeta, ugovor o kupoprodaji HNK Šibenik, koji bi potpisali predstavnici Grada Šibenika i Paramount grupe, postao bi samo formalni problem ili sve bi se moglo obaviti vrlo brzo.

Nije teško pogoditi da nestrpljenje oko završetka najviše raste na Šubićevcu. Iz prostog razloga što šibenski (drugo)ligaš otkad je svijeta i vijeka kuburi sredstvima za zadnji kvartal u godini ili za miran završetak jesenskog dijela prvenstva.

– Po nekom nepisanom pravilu mi uvijek imamo osigurane tri četvrtine proračuna. Lani smo problem riješili sredstvima, koja su nam stigla od transfera bivših prvotimaca, dvojice stopera Duje Ćalete Cara i Matea Baraća. Ove smo jeseni vjerovali da će sve biti riješeno pravodobnim ulaskom indijskog sponzora u klupske organizacijske i financijske strukture. U iščekivanju takve vijesti nalazimo novce “u hodu”. Kako sam od prvog trenutka “u gradivu”, vjerujem da će problem biti riješen za dvadesetak dana. Ne krijem da nam skori dolazak indijskog vlasnika ili preciznije Paramount grupe puno znači u klupskoj svakodnevici. I klupskom vodstvu, i igračima, a, vjerujem, i navijačima. Stariji nogometaši igraju kao preporođeni, nadajući se novom prvoligaškom ugovoru. Mlađi vide svoju perspektivu u višem rangu. U iščekivanju sponzora Prva liga čini nam se kao nikad realnom. Tek u primozgu postoji bojazan da će gospodinu Gupti dojaditi naša sporost, te da će se naknadno odrediti za neki drugi klub. A to bi bila prava katastrofa za nogometni Šibenik. Bez najavljenog sponzorskog novca naše ambicije ne bi išle, recimo, dalje od potencijala drugoligaša iz Solina. Nije to podcjenjivanje naših prijatelja iz Solina, već pritajeni strah da ostanemo bez financijskog potencijala, koji bi šibenske nogometne ambicije doveo do razine slavne tradicije Šubićevca – izbacio nam je u jednom dahu Jure Zoričić, predsjednik Uprave HNK Šibenik.

Uzaludan nam je bio trud da se domognemo službene izjave nekog od iščekivanog sponzora (vlasnika) Paramount grupe. Neslužbeno, Punkaj Gupta ne želi poseban medijski publicitet za posao koji nije dovršen. U potrazi za svojevrsnim medijskim prečacem naišli smo i na službenu šutnju šibenskog odvjetnika Jasmina Avdagića, koji je i pravni zastupnik i savjetnik Paramount grupe, koja je zapravo hrvatsko dioničarsko društvo, a u kojoj je Punkaj Gupta većinski vlasnik.

U nedostatku Guptine (službene) izjave ostaje nam tek da se zadovoljimo onim, što smo čuli iz druge ruke, a što zvuči i optimistički, i ohrabrujuće na prvi pogled.

– Iza Guptine odluke da potpiše kupoprodajni ugovor o HNK Šibenik s gradonačelnikom Željkom Burićem ne krije se nikakav poslovni uvjet izvan sporta. Ono, što nam je Indijac rekao u privatnoj ćakuli zvuči naprotiv vrlo simpatično. On ističe tri bitna razloga, zbog kojih se odlučio za Šubićevac. Prvi i najvažniji je drugo mjesto reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Guptu je očito privukao Šibenik kao povijesno-turistički grad na moru, dok je treći argument iz sfere “gole” poslovnosti. Točnije, Indijac smatra šibensku ponudu povoljnom u financijskom smislu. On u budućnosti vidi Šubićevac ne samo u Prvoj ligi, već i u Europi – objasnio nam je jedan šibenski gospodarstvenik, zaljubljen u balun, ali i nespreman da u novinama otkrije svoj identitet.

Njegove rečenice vodile su nas neizbježno prema Igoru Štimcu, legendi hrvatskog nogometa, koji trenutačno obnaša funkciju izbornika najbolje selekcije Indije.

– Nemate pojma koliki je publicitet u tako mnogoljudnoj zemlji kao što je Indija imalo hrvatsko srebro u Rusiji! Zato vjerujem da je to bitan razlog što su se gospodin Gupta i njegova tvrtka odlučili za klub u Hrvatskoj. Meni je osobno dodatno drago što su izabrali Šibenik. Danas su, znam, neka druga vremena, ali u moje doba mi, hajdukovci, smo stizali s poštovanjem na Šubićevac. Kao staru utvrdu hrvatskog nogometa. Svejedno, radilo se o prijateljskoj, kup ili ligaškoj utakmici – govori nam Štimac.

Valja podsjetiti da je šibenski drugoligaš već promašio sličan posao s Litavcima, koji su se, to je vidljivo i iz zrakoplova, itekako osladili u Gorici. Točnije, ambicioznog su drugoligaša preobrazili u moćnog prvoligaša, koji vikendom prijeti i najboljima: Dinamu, Hajduku i Rijeci.

– Ne znam što je zapelo u pregovorima Litavaca i Šibenika, koji je bio prvi pik našeg sponzora, ali nema dvojbe da su naša iskustva više nego pozitivna. Nije riječ samo o preprodaji, već i stvaranju i zadržavanju igrača, uređenju stadiona… Naš se godišnji proračun približio do nekad nezamislivih 10 milijuna kuna. Litavci, točnije Mindaugas Nikoličius, osiguravaju prvenstveno klupske plaće prve momčadi i trenera, dok Velika Gorica ostaje u priči, kad je riječ o radu s mladima. Broj mladih sastava u našem klubu dosegao je brojku 17 – rekao je Nenad Črnko, predsjednik (i sponzor) Gorice, veliki sportski zanesenjak, koji je na svom putu prošao put od Šeste do Prve lige.

Ako je vjerovati Pašku Rakiću, dogradonačelniku Šibenika, koji se iz dana u dan sve više pretvara u zakletog Funcuta, nema nikakve prepreke da se slika iz Velike Gorice samo “prekopira” na Šubićevac.

– Nema razloga za zabrinutost, kad je riječ o okončanju posla kupoprodaje dionica nogometnog drugoligaša Paramount grupi. Ne trebamo biti zabrinuti ni zbog relativnog otezanja posla. Želja nam je bila da se procedura u cijelosti poštuje, da se ne vuku neki nepotrebni repovi. Neslužbene informacije iz Središnjeg državnog ureda za sport su više nego ohrabrujuće. Oni u svakom kontaktu podržavaju naš projekt ili posao s Paramount grupom. Izdavanje suglasnosti za kupoprodajni ugovor je stvar formalnosti, pitanje dana. Možda ga dobijemo i prije nego što objavite svoj tekst. Svi nas pitaju hoće li Grad Šibenik imati svog predstavnika u najvjerojatnije obnovljenom klupskom vodstvu!? Vjerujem da hoćemo, uz logičnu konstataciju da naš utjecaj neće biti presudan pored budućeg vlasnika, koji kupuje više od 90 posto dionica. No, mi ćemo i dalje financijski pratiti klub. Isključivo kroz prizmu rada s mladima. U interesu nam je da se nekoliko stotina djece organizirano bavi nogometom. Jednako, kao što želimo da s novim vlasnikom Šubićevac vrati staru, prvoligašku slavu. Kad se sve riješi malo ćemo i odahnuti. Sa željom da pomognemo i Baldekinu. Ne samo na parketu, već i u “gornjem domu” – objasnio nam je Rakić.