Bizaran navijački obračun na Neretvanskom derbiju na rubu međunarodnog incidenta: Kinezi došli podržati domaćine, a gosti ih šokirali porukom

Neretvanski derbi između Neretvanca i Neretve koji se jučer odigrao u Opuzenu završio je podjelom bodova, 1:1.

Opuzenski klub došli su podržati i kineski radnici s gradilišta Pelješkoga mosta, a to očigledno nije baš najbolje sjelo navijačima Neretve Blue White Killersima koji su ih dočekali s transparentom "Kong Kong is not China", ili u prijevodu "Hong Kong nije Kina", prenosi likemetkovic.hr.

Poruka se odnosi na masovne demonstracije protiv kineske vlasti zbog zakon o izručenju. Naime, od 1997. bivša britanska kolonija Hong Kong je posebna kineska regija po principu jedna zemlja-dva sustava. Sporni zakon je u međuvremenu povučen, ali masovni prosvjedi, ponajprije studenata, i dalje traju.

Kineski navijači, koji su došli s velikim dvojezičnim, i prije svega prijateljski nastrojenim, transparentom nisu bili baš sretni s onim što vide te su svoje primjedbe uputili redarima koji su uklonili kompromitirajući sadržaj s tribina.

Time je ovaj susjedski derbi dobio i dašak političke kontroverze, a na sreću, sve je završilo bez većeg incidenta.