Nogometašice Splita ispisale povijest: 'Cure su za ovo živjele i napokon se njihov trud isplatio'

Na stadionu trećeligaša Zagorca u Krapini nogometašice Splita ispisale su povijest svog kluba jer su prvi put osvojile duplu krunu! Tjedan dana nakon što su postale prvakinje Hrvatske, u srcu Hrvatskog zagorja uzele su i Kup porazivši u finalu glavnog rivala Osijek s minimalnih 1:0.

Iako su gotovo sat vremena imale igračicu više, Splićanke su do pogotka vrijednog trofeja stigle tek deset minuta prije kraja i to iz kornera. Izvela ga je Iva Bukač, lopta je preletjela sve igračice i završila u mreži na drugoj vratnici. Na prvu se činilo kako nitko nije dirao loptu, no ipak ju je baš pred gol-linijom okrznula Matea Bošnjak.

Bio je to vrhunac uzbuđenja u drugom poluvremenu, za razliku od prvog u kojem nismo vidjeli baš ništa. Sparno vrijeme očito je uspavalo obje ekipe jer u prvih 45 minuta nisu kreirale ni jednu smislenu akciju niti su zapucale u okvir. Jedino vrijedno spomena što se u tom razdoblju dogodilo bilo je isključenje važne igračice Osijeka Leonarde Balog zbog neopreznog starta na Bukač (visoko podignuta noga) na sredini terena.

Da bi drugo poluvrijeme moglo biti uzbudljivije najavile su dobrim udarcima Dujmović i Valušek, a onda se probudio i Osijek pa je Splitova vratarka Bukovec u dva navrata morala spašavati.

A onda je u 80. minuti stigao gol odluke. I tjedan dana ranije na osječkoj Mačkamami u izravnom duelu za naslov upravo je korner Bukač donio važan gol. Sada se dogodilo isto, za obranu naslova osvojenog lani u Otočcu.

Na samom izmaku vremena došlo je do koškanja iz kojeg je deblji kraj izvukla kapetanica Splita Anela Lubina koja je zaradila crveni karton, dok je igračica Osijeka Balić dobila žuti. No nije to pokvarilo splitsku feštu.

- Nitko u klubu nije bio spreman za ovo. Cure su za ovo živjele i napokon se njihov trud isplatio. Nakon prošle utakmice koja je bila fizički i psihički teža, nije se bilo lako oporaviti i u ovako teškim vremenskim uvjetima odigrati korektnu utakmicu.

- Prije dva dana na treningu mislio sam da je gotovo i da više ne možemo – rekao je trener Splita Božidar Miletić nakon utakmice za HNTV. Pustio je i suzu, vidi se koliko i njemu znači ovaj pothvat.

Miletiću i njegovoj ekipi sada slijedi još malo uživanja, pa kratak odmor, a onda i početak priprema za novu sezonu koja već u kolovozu donosi Ligu prvaka.