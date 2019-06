Splićanke žele duplu krunu: trofej prvakinja već je u vitrinama, sutra idu po Kup

Slavlje nogometašica Splita nakon povijesnog, prvog naslova prvakinja Hrvatske koji su osvojile prošlog vikenda kontra najvećeg rivala Osijeka, polako se stišalo, a pred njima je već borba za novi trofej. U finalu Kupa u Krapini (sutra, 17 sati), opet im je suparnik Osijek.

Tom titulom Splićanke su sa svojih leđa skinule težak teret i sada rasterećene kreću prema Krapini kako bi obranile trofej osvojen lani. Dupla kruna bila bi savršen kraj sezone.

- Nakon slavlja i euforije sada treba sabrati glave. Osvajanje titule svih nas je emocionalno ispraznilo. Šest mjeseci pripremali smo se za tu završnu utakmicu u Osijeku – kaže nam trener Splita Božidar Miletić priznajući da mu neće biti jednostavno motivirati igračice, bez obzira što je riječ o finalu.

- Imali smo sastanak i vidi se na curama da su umorne, sezona je praktički završila. Sada je psihološka priprema najvažnija. Pokušat ćemo podignuti cure iako im nemam što zamjeriti čak i ako izgube jer nam je ipak prvenstvo bilo prioritet.

No to ne znači da će Split susret shvatiti olako. Ipak se igra za trofej.

- Naravno. Idemo se nadigravati bez pritiska, ali naravno da želimo uzeti i ovaj trofej ako nam se ukaže prilika. Nema velike razlike između nas i Osijeka, odlučit će sitnice. Mi smo u pozitivnom naletu, a Osječanke u negativnom budući da je došao kraj njihovoj 12-godišnjoj dominaciji u ligi.

Prijenos na HNTV

Dodatni motiv Splićanke mogu pronaći u tome što će finale izravno prenositi HNTV.

- Žao mi je što naša zadnja utakmica nije bila u prijenosu, to bi bila sjajna promocija ženskog nogometa. Sada će sigurno biti nekih promjena u sastavima i neće biti toliko tenzija, a uz to se igra na neutralnom terenu pa ni atmosfera na tribinama neće biti ista kao u Osijeku – smatra Miletić.

Iako tek sutra sezona formalno završava, čelnici Splita već su mislima u Ligi prvaka. Prijavili su se za domaćinstvo jedne od skupina, no čak i ako ga dobiju, nije sigurno da će ga uspjeti realizirati.

- Žarko želimo to domaćinstvo, ali bi nam problem mogao biti smještaj, odnosno hoće li biti dovoljno kapaciteta za smjestiti suparničke ekipe. Ako dobijemo domaćinstvo, trebat će nam podrška Grada i Županije. Bez toga ćemo se teško moći upustiti u organizaciju. Što se sportskog dijela tiče, uvjeren sam da uz 2-3 pojačanja možemo proći dalje, barem kao jedna od dvije najbolje drugoplasirane ekipe. Nadamo se i većoj podršci publike, zaslužili smo je naslovom prvaka – zaključuje Miletić.