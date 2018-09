Dinama čeka pakao: rasprodana Glavica, planule karte i od 100 kuna!

Bilo je to naizgled mirno jutro u Mravincima. Ljudi na poslu, učenici u školi ili u Splitu na faksu, a na ulicama tek tu i tamo neki prolaznik. No zatišje je samo prividno jer će sutra cilo misto izgorit’ kad Dinamo dođe na noge Slogi!

Unatrag mjesec dana u tome mjestu pored Splita s oko 1500 stanovnika vlada euforija. Vodećoj momčadi Četvrte lige u šesnaestini finala Hrvatskog kupa u goste stiže Dinamo, lider prvoligaške karavane i sudionik Europske lige koji je usput deklasirao veliki turski Fenerbahče.

Zatišje koje smo zatekli kad smo napravili đir po Mravincima zapravo je uobičajeno za prijepodnevne sate ponedjeljka. Uobičajenu kolotečinu „poremetile“ su samo policijske snage koje su došle u jednu u nizu kontrola stanja na igralištu Glavica.

Baš u to vrijeme stigli smo i mi, ali i predsjednik Sloge dr. Zdravko Perko iza kojeg je nekoliko tjedana napornog posla organizacije najveće utakmice u klupskoj povijesti koja traje od 1925. godine.

Na terenu u tom trenutku bio je samo Perko u pratnji policije koja je pregledavala sigurnosni aspekt domaćinstva. Obično se više ljudi skupi u poslijepodnevnim satima, dođu članovi kluba, volonteri i ljudi dobre volje koji su dali ruke u organizaciji. Pituri, zidari, svi mogući zanatlije, legende kluba, pomladak...

Za Slogu složno, poručuju! Mravince se žele prezentirati kao vrhunski domaćini.

Eto što smo dočekali – da Sloga za jednu utakmicu postavi cijenu ulaznice od 100 kuna. Možda se na prvu čini puno, ali nije s obzirom na to tko dolazi u goste. Ovo je ipak najveća utakmica u povijesti kluba, troškovi organizacije su veliki i treba ih nekako pokriti. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 80 i 100 kuna za sjedeća mjesta te 50 kuna za manji dio stajaćih mjesta. One su prvo puštene u pretprodaju za pretplatnike i članove kluba, a u slobodnoj ih prodaji praktički nije ni ostalo. Igralište Glavica za Dinamo je rasprodano!

Igralište krase montažne tribine s kojima će kapacitet porasti na 1500 gledatelja. Slogi su ih ustupili Viteško alkarsko društvo i Hrvatsko narodno kazalište Split. A za travnjak, koji je u odličnom stanju, brine se vrijedni oružar Petar Perko.

- Ovo je najveći događaj u povijesti kluba. Akcije su non-stop, pituravanja, čišćenja... Cilo selo živi za ovo. Svi su se organizirali, i staro i mlado – govori nam Petar dok čisti svlačionicu i u svom sobičku stavlja dresove na pranje.

Onda će se sutra cilo misto skupiti na tribinama!?

- Pa je! Od 1500 gledatelja naših je sigurno 1000. Možda ima poneki furešt. Ovo nan je prva službena utakmica s prvoligašem. Osvojili smo Županijski kup protiv Solina koji je druga liga, prije toga smo dobili trećeligaše Uraniju i Junak, a sad u pretkolu Kupa i Koprivnicu, još jednog trećeligaša. I sad ćemo dobit Dinamo, to je to! Moramo, kad smo već ovako krenili – optimistično zbori Perko.

A onda smo dohvatili i predsjednika dr. Perku. U šest godina koliko je na čelu kluba nikada nije doživio ovo što se događa posljednjih mjesec dana.

- Još otkad smo prošli Koprivnicu svi se raspituju, a zadnjih deset dana je neizdrživo. Najveći je problem bio kako igrače izolirati od toga svega, pa je trener Siniša Jalić neke treninge odradio na pomoćnom terenu u Vranjicu i na Marjanu. No spremni smo! Želimo uživati u ovom povijesnom trenutku.

Sigurno je lijepo vidjeti da Mravince zajedno dišu za Slogu?

- Apsolutno, to nam je posebno drago. Ljudi rade ujutro pa dođu popodne pomoći obnoviti i popraviti stadion. Hvala i Gradu Solinu i gradonačelniku Daliboru Ninčeviću koji nam uvijek izađu u susret jer bez njih, policije, volontera i cilog mista ništa od ovog ne bi bilo moguće.

Jesu vas povlačili za rukav glede ulaznica?

- Jesu, ali svi su ih htjeli kupit. Kupili su ih i Uprava, igrači i treneri, to je prilika da se pokaže solidarnost s klubom. Organizacija je jako skupa i u najboljem slučaju možemo završit na nuli.

Ima li premija ako se izbaci Dinamo?

- Igrače uvijek nagradimo, pa ćemo i ovaj put ako bude prilike. Da ne vjerujemo u naše šanse, ne bi ni igrali. Nadamo se barem dostojnom otporu.

Koliko možemo vidjeti, teren je u dobrom stanju?

- To je zasluga našeg oružara Petra koji se maksimalno trudi. Naša djeca nažalost igraju na umjetnoj travi u Vranjicu kako bi sačuvali ovaj naš teren. Imamo automatsko zalijevanje, čuvamo ga i održavamo koliko možemo. Imamo dobru momčad i kvalitetan travnjak bitan je za način nogometa koji želimo igrati.

Dok smo ćakulali s predsjednikom i oružarom, nad Mravincima su se počeli nadvijati tmurni oblaci, a bura pojačavati. Nadiralo je nevrijeme. To je dodatno opustošilo mravinačke ulice, pa smo se zaputili do obližnjeg kafića da čujemo kako diše domaći svit.

Petar Peroš domaći je momak i utakmicu neće propustiti.

- Odavde san, ali živin u Zagrebu već 15 godina i doša san ovde samo zbog utakmice. Bija san i u Koprivnici kad je Sloga igrala u Kupu...

Bižat’ će se sutra s posla po cilome mistu...

- Je, pa evo stiže mi deset gostiju iz Dubrovnika, Zagreba i Sinja. Svi moraju ujutro krenit da bi stigli na utakmicu. Lipo je šta su se cile Mravince uključile u organizaciju.

Ima li Sloga šanse?

- Ako se Dinamo malo opusti, ima! Dobra je ekipa, iskusna, par godina na okupu.

U Peroševu društvu sjedio je i Marin Bučan, inače klupski liječnik Sloge.

- Bit će to veliki dan. Euforija vlada još otkad smo pobijedili Solin u finalu Kupa. Tada se pretpostavljalo da će doć Dinamo. Ali dolazi i puno ljudi sa strane, izvan mista. Svi ljudi žive s klubom i tako nam je došla ova nagrada.

Kako ćete proslavit ako Sloga prođe?

- Uf, kako... To triba doživit. I ovako će bit fešta, a ako prođemo onda pogotovo. Sutra prije utakmice organiziran roštilj s ekipon, a posli šta bude – govori nam Peroš, dok zabrinuto pogledavamo kroz prozor iščekujući svakog trenutka da se nebo otvori.

Ipak, prije nego što se to zaista dogodilo, stigli smo popričati i sa simpatičnom gospođom Ružicom Drnas koja radi u pekari odmah do Slogina igrališta. Prati ona balun, euforija je nije zaobišla.

- Ovo je prava atrakcija koja se neće ponovit u narednih ko zna koliko godina. Svi su zainteresirani i nabrijani.

No utakmicu Ružica nažalost neće gledati jer za vrijeme utakmice radi.

- Nadamo se da će promet bit velik, očekujemo dobru zaradu, haha! Da ne radin, sigurno bi išla na utakmicu. Muž je odma uzea deset karata. Ne pamtin ovakvo nešto. Da je i Hajduk doša, bilo bi isto, ali ovo je ipak Dinamo koji je konkurencija našem Hajduku.

Prognoza?

- A slušajte, to van je ona priča: razum ili srce. Razum kaže Dinamo, a srce bi tilo da Sloga pobijedi!

E, pa baš to mravinačko srce, prkosno, cijela će zemlja vidjeti sutra protiv Dinama. Hoće li to biti dovoljno za povijesni trijumf, tko zna, ali već sada je jasno da će to biti praznik nogometa u Mravincima i dan za pamćenje.

Predsjednik Perko: Policija nije našla nijednu zamjerku Dr. Zdravko Perko referirao nam je što se događalo jučer ujutro tijekom policijske inspekcije stadiona Sloge. - Došla je policija, interventna i prometna kako bi provjerili sve uvjete, a poslijepodne (op.a. u ponedjeljak) stižu nam predstavnici zaštitarske službe. Sve je u redu, reakcije su dobre. Sve je napravljeno po dogovoru. Očekujemo inspekcije i sutra (op.a. u utorak) i na dan utakmice od samog jutra. Policajci su provjeravali i „sektor“ u kojem će biti smješteni navijači Dinama. To je doslovno kavez jer se u njemu inače igra „cageball“, a nalazi se u kutu između montažne tribine na sjeveru i istočnog dijela na kojemu nema tribine. - Te nove tribine odmah znače da se moraju otvoriti posebna vrata za njih, pa se tražio i drugi izlaz za nuždu, pa mjesta za novinare... Imamo skale s ogradom da kamermani mogu snimati utakmicu s povišenog mista između dvi tribine. Sami smo napravili ogradu – dodaje oružar Petar Perko.