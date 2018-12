Split se poklonio Miši, a on mu uzvratio zadnjim atomom snage; Pogledajte kako je pjevao s fibrom preko 39, svjedočili smo nezaboravnom spektaklu

"Samo nas nebo rastavit može" naziv je večerašnjeg splitskog koncerta Miše Kovača, a sudeći po kolonama automobila i ljudi koji su se, već sat vremena ranije, slijevali prema Spaladium Areni, i svemoćno nebo teško bi dobilo bitku protiv ove količine odanosti i međusobne ljubavi.

Ne treba ni najmanje dvojiti da će i na ovom susretu jednog od najvećih ljubimaca, ne samo splitske, nego publike više nacija i generacija na ovim prostorima, Arena grmjeti nebrojenim Mišinim hitovima, te se frenetično i fanatično zibati pod "bandirom" koja simbolizira za mnoge najvažnije ufanje, ono u "mater Dalmaciju" i Hajduka.

UŽIVO

- Očekujem super atmosferu... Kafici su puni oko Arene i svugdi svira Mišo. Bit će ludo. Lipo je da se njeguje dalmatinska pisma. Mišo je uvik bija za štimung! Mislim da nije u snazi, ali pivat ćemo mi ka i uvik, prisnažila je cijeloj atmosferi i Jasminka Mihaljević, Klišanka s dugogodišnjom zagrebačkom adresom, koja je dakako bila i na Mišinom koncertu u zagrebačkoj Areni prije par godina.

Mišo poručio navijačima Hajduka: Oprostite im! Ovo neće trajati vječno, navijajte i podržavajte ih, ponovno će biti najbolji!

Pogledajte što je ljubav: samo zbog Miše stigao iz Komiže, a onda oduševio sve za vrijeme izvođenja 'Zbog jedne ljubavi

Solinjanin Dragan Bubić, kojeg smo sreli u njenom društvu, još se živo sjeća mnogih detalja s njemu nezaboravne Noći svijeća na Poljudu 1993. godine.

- Očekujem spektakl, vjerujem da Mišo ima još snage! On je svima nama simbol i ikona Dalmacije, respektiram njegovu impresivnu karijeru. Mišu vole u ciloj Hrvatskoj, ali splitska publika definitivno najviše, govori nam srčano Solinjanin.

Gospođa Tomislava Terzić jučer je proslavila 78. rođendan i presretna je što ga i večeras slavi uz Mišu.

- Ja vam poštujem sve prave pjevače, a Mišo je jedan od njih. Bila sam ovdje i prije četiri godine, nadam se da mu ovaj neće biti zadnji, kaže nam splitska poklonica.

Sigurna sam da je Oliver ovdje s nama. On je kao i Mišo simbol iskonske Dalamcije, rekla je Edita Lučić s Radio Dalmacije u najavi Mišinog koncerta.

- Pjesmom 'Poljubi zemlju' Mišo je odlučio na najeksplozivniji način svoju publiku uvesti u koncertni trans. Uslijedilo je višeminutno skandiranje njegovog imena.

- Da nema Splićana, ne bi bilo ni mene, uzvratio im je Mišo i nastavio 'udarati po emocijama' s 'Ti si pjesma moje duše'.

- Najljepše su oči moje majke razgalila je cijelu dvoranu, a na zborno pjevanje nagradivao je publiku riječima 'Tako je!'

- Ja imam godina, a volim mladu publiku i ona voli mene. I sad ko je tu blesav? Ja mislim da smo pametni i vi i ja i još vas nešto molim: oprostite Hajduku, ovo neće trajati vječno, oprostite im, navijajte, podržavajte!

- Ja znam klubove Hrvatske koji su krali Hajduka, ali on je bija i ostat će najbolji, bija je najbolji u sedam nekadašnjih republika, bit će opet, održao je Mišo strastveni motivacijski govor, prisjecajući se kako ne bi jeo kad bi Hajduk gubio.

- Mater je pitala jesam li bolestan, ma gore nego bolestan, odgovara bi ja' , evocirao je Mišo uspomene i izazvao frenetično oduševljenje.

Riječima ljudi iz ovog podneblja 'pamte ako nešto ne valja', najavio je Mišo pjesmu 'Ako me ostaviš'. Pjesmu zbog koje vam je u u trenutku kada deset tisuća ljudi pjeva zajedno s Mišom jasno zašto je bio i ostao neprikosnoveni kralj estrade.

Na pozornici se pojavila i Mišina kćer Ivana koja je odmah na početku rekla s čime se Mišo mučio uoči koncerta.

- Moj ćaća je danas ima fibru iznad 39, mi smo bili izvan sebe, govorili da prebaci koncert, rekao je: 'Ni po cijenu života!', Arena je, očekivano, oduševljeno skandirala.

Ivana Kovač svoj je nastup zaključila izvedbom pjesme Noćas ćemo zemlji ko materi reći, kako je priznala, najdražom ćaćinom pismom.

Na pozornicu se potom popela klapa Rišpet, priznajući da su i oni dosli u Spaldium Arenu 'ka i vi doli', kao Mišina odana publika.

A da i oni imaju pravi turbohit posvjedočila je izvedba pjesme 'Šta mi ljube oćes kazat', na koju se Spaladium raspalio.

Kao gost iznenađenja nastupio je Jole, pjesmom se spremno naslanjajući na navijačku atmosferu, iz vlastitog asortimana birajući hit 'Nosi mi se bijela boja'.

Alen Nižetić doslovno je užgao atmosferu pjesmom 'Dalmacijo' jer su oni koji su u Arenu uspjeli prošvercati baklje, iste spremno zapalili. Vatrogasci su brzo riješili stvar, a nakon toga zaorilo se 'Zbog jedne ljubavi'.

Nakon niza 'Drugi joj raspliće kosu', 'Ti si za me rođena', 'Dalmacija u mom oku', stihovima Svima nama ljubav treba, treba kao milost s neba, budi čovjek dobre volje, želi svakom sve najbolje, Mišo je prigodno privodio kraju splitski koncert. Iako je pjevao najvećim dijelom sjedeći na pozornici, Mišo jos nije izgubio forcu. Nije, vjerujte.

A kada se ustao pjevajući 'Ostala si uvijek ista', bilo je i uplakanih...

RANIJE

Zato su Mišini koncerti uvijek puno više od hitova "Ako me ostaviš", "Ti si pjesma moje duše" ili "Ostala si uvijek ista", zato ih tisuće ljudi pohode još uvijek s istim zanosom i naklonošću, premda realno od šibenskog pjevača godinama ne očekuju vokalnu interpretaciju na razini Splitskih festivala iz 70-ih ili kultnih koncerata na Gripama u 80-ima.

Miši, koji je odrastao u istoj ulici s Arsenom Dedićem, a cijele je karijere imao uglavnom potpuno različitu publiku, Torcida nikad nije propustila uzvratiti ljubav, a Mišo je na temu neraskidive veze sa splitskim Bilima jednom ispričao:

"Kao 15-godišnjak sam putovao prekooceanskim brodom iz Šibenika u Split u 4 sata ujutro na utakmicu Hajduka, koja je počinjala u 4 sata popodne. Kada je Hajduk izgubio, što je bilo vrlo rijetko u Splitu, nisam ništa jeo cijeli dan. Hajduk može biti na tablici i deseti, ali za mene i Torcidu je uvijek prvi."

Posebno uzbuđena oko koncerta bila je dakako i Mišina kći Ivana, koja nastupa kao posebna gošća, baš kao i klapa Rišpet.

"Duboko vjerujem da će ovo biti koncert za pamćenje. Publiku i Mišu i doslovce samo nebo rastaviti može, to je živa istina. Veselim se toj posebnoj energiji, interakciji Miše i splitske publike. To je savršena euforija koja me oduševljava" – euforična je bila Ivana.