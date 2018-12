'S poštovanom gospođicom nisam nikad ni bio!': najveći domaći zavodnik prekinuo sa 16 godina mlađom Slovenkom i poslao čudnu poruku novinarima

Kakav grad...👌 Zamolit cu drage novinare da ne pisu napamet, i rec da nisam u nikakvoj vezi sa postovanom gospodjicom Ninom Donelli, niti sam ikad bio! Zahvaljujem!

A post shared by [email protected] (@ivan_herceg_privat) on Dec 13, 2018 at 5:17am PST