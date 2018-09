Vesna Dragojević bez komentara: 'Dupini' u Sloveniji rade prvu turneju Oliveru u čast

Slovenci će prvi odati koncertnu počast hrvatskom velikanu Oliveru Dragojeviću serijom glazbenih programa naslovljenih "Najbolje Oliverove i dalmatinske pjesme", u sklopu kojih će, uz pratnju njegovih Dupina, tijekom studenoga i početkom prosinca pred publikom u Sloveniji zapjevati i nekolicina ovdašnjih poznatih izvođača, Oliverovih prijatelja i kolega.

Samo nekoliko mjeseci nakon smrti obožavanog pjevača, svi oni će se okupiti na pozornicama u slovenskim dvoranama kako bi podsjetili publiku na neke od njegovih bezvremenskih pjesama, a istodobno Slovence razgalili vlastitim uspješnicama.

Glazbeni koncept s rado slušanim dalmatinskim pjesmama u Sloveniji je prvi put zaživio prije osam godina, ovo je tek njegovo drugo izdanje...

Sedam gradova

– Nositelj turneje prije osam godina bio je Oliver, tada je s nama bio i pokojni Vinko Coce, pa Tereza Kesovija, Jasna Zlokić, Meri Cetinić, Tedi Spalato, klapa Cambi... Eto, sad se, nakon osam godina, opet ide na istu turneju. Nažalost, s nama nema našega Olivera ni Coce, a turneja se organizira Oliveru u spomen. Naravno, bit će tu pjesama i u Cocinu čast... – navodi Goran Franić Njoko, vođa skupine Dupini, u čijoj se glazbenoj režiji pripremaju slovenski koncerti u spomen na velikoga glazbenika.

Inicijator i organizator i ove turneje je, veli Njoko, isti kao i prije osam godina, Damir Osredečki, a uz njihovu će pratnju i ovaj put zapjevati Meri Cetinić, Tereza Kesovija i Jasna Zlokić, uključujući i Zoricu Kondžu.

– Bit će još i Davor Radolfi, Petar Grašo i Tony Cetinski, te mladi Jure Brkljača, koji jako dobro izvodi Oliverove pjesme. Mi pratimo sve izvođače, isto kao što je to bilo i prije osam godina.

Zapravo, nije ovo nikakva nova priča, riječ je o turneji koja je kao takva bila organizirana samo na teritoriju Slovenije. Manje-više je riječ o istim imenima. Naravno, svaki od spomenutih izvođača neće, zbog svojih obveza, biti u svakom gradu. Recimo da će njih 80 posto pjevati na svim koncertima, dok će se preostali izmjenjivati od dvorane do dvorane – objašnjava Njoko.

Serija koncerata "Najbolje Oliverove i dalmatinske pjesme" održat će se u sedam gradova – turneja starta 9. studenoga u ljubljanskoj dvorani "Tivoli", a protegnut će se do prosinca, uključujući i Maribor, Novo Mesto, Celje, Novu Goricu, Koper i Slovenj Gradec.

Na upit je li možda malo prerano za realizaciju turneje po Sloveniji, Njoko uzvraća:

– Oliverove pjesme se non-stop vrte na radiju... U pitanju su redom njegovi prijatelji, kako Jasna i Merica, tako i ostali izvođači. Ova se priča radi baš Oliveru u spomen. I to samo na teritoriju Slovenije. U Hrvatskoj će se u većim gradovima sigurno raditi nešto pompoznije, ali ovaj program zasigurno ne.

Pretpostavljam da će to organizirati netko odavde, zapravo sigurno će se napraviti nešto u Oliverovu čast.

S obzirom da je obitelj Dragojević početkom rujna obavijestila javnost o zaštiti Oliverova imena i stvaralaštva zbog tendencija njihova korištenja u razne komercijalne svrhe, pa tako i u svrhu promocije, marketinga, koncerata, priredbi i ostalih sličnih događaja, udovica Vesna i sinovi nenadmašnoga glazbenika dali su svoj blagoslov projektu u Sloveniji, ponajprije zbog Dupina s kojima je Oliver proveo tolike godine.

Pumpaju bezveze

– Ovi su slovenski koncerti dogovoreni davno prije, još dok je Oliver bio živ, a ispalo je da se tek sada rade. Svojedobno se pojavila ideja da istu priču ponovimo i pet-šest godina nakon prve turneje po Sloveniji. Evo, prošlo je osam... Nažalost, ovaj put ćemo na pozornicu bez Olivera – tihim će glasom Njoko, ne krijući kako nadolazeću turneju prate svakojake interpretacije.

– Svašta se o ovoj turneji govori, sve je to rekla-kazala. Nekome je u medijima izletjelo da je u pitanju zadnja turneja, pa jedina legalna i sl. Bezveze, to su napumpali. Pa to nema veze s ničim! Koja jedina legalna?! Svirat će se Oliverove pjesme i dalje. Sad su svi navalili u stilu: "Što je to?" To nije jedina legalna turneja, bit će još, hvala Bogu, koncerata u ime i čast našega Olivera – siguran je Njoko.

Oliverova udovica Vesna Dragojević nije htjela ništa komentirati na temu slovenske turneje "Najbolje Oliverove i dalmatinske pjesme".

– Čut ćemo se kad bude nešto novo – kratka je bila Vesna.