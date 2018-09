'Čarolija prestane kad sveti Duje zazvoni ponoć!': Splićanka se pohvalila večernjim provodom na jahti na Zapadnoj obali, posebno istaknula haljinicu

"Ali ne zaboravi Pepeljugo, čarolija prestaje kad sveti Duje (u pozadini slike) zazvoni ponoć!" 🙃 Nakon mjeseci svakodnevnih nastupa bez pauze i odmora, imaš slobodnu večer pa je provedeš ko prava #pepeljuga na predstavljanju nove linije @guerlain #myrougeG u @katarinapopovickarin haljinici. Staklene cipelice nisu smjele na jahtu pa se ne vide, a kočija koja me dovezla već se pretvorila u bundeva od koje danas kuham slasnu krem juhicu.😜 Dobro jutro svima! 🎃 _________________________________ #anaopacak #aboutlastnight #cinderella #guerlain #karindesign #moet #moetmoment #split #nightout #lifestyle

A post shared by ANA OPACAK (@anaopacak) on Sep 19, 2018 at 12:06am PDT