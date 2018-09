'Mama prebire stare fotografije...': Bojana Gregorić objavila uspomenu s majkom, svi su uočili sličnost legendarne glumice s unučicom, a prisjetili su se i zlatnog doba 80-ih

Nostalgija❤️ Jučer sjedim s mamom,pričamo...ona prebire neke stare fotografije.Ne posjeduje onu snagu kao prije ali još uvijek ostavlja dojam osobe spremne za let,spremne za svaku životnu utrku! Time growing old teaches us all things❣️ . . . #mum #bozidarkafrait #love #mumandme #1981

