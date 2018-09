'Sveta nedilja', poručili su poznati Splićani na današnji osunčan dan: Pažanin izložio tetovažu u punome sjaju, na brodu s njim zasjala i lokalna 'posvuduša'

Kad se skupi ekipa, nema ništa bolje nego u đitu. Malo na brod, uhvatiti još ono malo sunčevog sjaja, prije nego nas operu kiše i radni zadaci vrate u poslovnu rutinu.



A ova je nedjelja kao stvorena za to. Sunca, bogu hvala, ne fali, a temperature su se popele do kolovoških 28. Za početak rujna, nije loše...



Skupilo se tako i društvo splitskih faca, poznatih i malo manje, pa su se uputili do Sevida. "Otkrila" ih je na svome Instagramu Gianna Apostolski, lokalna "posvuduša" bez koje ne mogu proći glavni događaji u gradu, pa tako ni druženja na brodu na "svetu nedilju", kako je sama napisala.







Uz to i izgleda i skroz ljetno; preplanula i osunčana, zablistala je u narančastom kupaćem kostimu i ogromnim sunčanim naočalama, valjda kako bi sačuvala facijalni ten.



Našao se u ekipi i Ivan Pažanin, a tek je on "zablistao". Pokazao je masivnu tetovažu, koja prekriva dobar dio njegova torza, u punom sjaju. Čini nam se da je djelo nepoznatog tattoo majstora konačno privedeno kraju, obojano, premazano...



"Ljetne vibre", poručilo je društvo pratiteljima koji su, ako su uhvatili malo slobodnog vremena, ovaj vikend vjerojatno proveli uživajući na vrlo sličan način.