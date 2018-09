'Bit će bolesnije od Ultre, sigurno!': Vojko V obećao lud provod na Turskoj kuli, na novom izdanju splitskog festivala urbane kulture

Nisu mu najbolje "išli" grafiti, ali zato jesu rime. Nešto se trudio "šarat" po zidovima, ali ne puno, kaže, potrebno je dosta discipline za kvalitetan i estetski lijep grafit.



– Pokušavali smo raditi tada standardne grafite. Sjećam se toga. Imali smo 14 godina, tu je bio kolega koji repa u Batmanu 3000, Ivo Sivo i moj vjenčani kum. Po Spinutu smo šarali neke gluposti, Wu-Tang ovo – ono, ali nikada mi to nije išlo najbolje.



Treba znati s bojama, pa nalaziti ih, po noći se iskradati, ma, jednostavno mi to nije išlo... Bolje su mi išle rime i beatovi – prisjeća se ranih tinejdžerskih dana Vojko Vrućina, trenutačno jedan od najpopularnijih splitskih izvođača po izboru velikog broja mladih.



Nešto kasnije, bilo je to prije deset godina, kada se prvi put održao "xSTatic", osjetio se sastavnim dijelom kulture koja uz grafite njeguje hip-hop te ulične ekstremne sportove, tada vjerojatno na vrhuncu svoje popularnosti u Splitu.



'Mislio sam da će to buknuti!'



- Sjećam se prvog "xSTatica". Bilo je super, obećavalo je nekakvu koncertnu budućnost u Splitu što se tiče hip-hopa, mislio sam da će to buknuti, ali je svake godine djelovalo sve slabije. Sjećam se da je prve godine Roots Manuva nastupao. Tada se bavio glazbom već deset godina – prisjeća se splitski autor, te nadodaje da nikada nije zamišljao da će upravo on biti izvođač koji je predstavnik glazbene scene kakvu njeguje "xSTaticJAM - Graffiti okupljanje".



- Nisam nekakav hip-hoper, ali budući da volim tu muziku i radim, sve se posložilo samo od sebe. Lokacija koncerta je super, besplatan upad, kraj je lita i mislim da će biti ludilo. Mislim da će Mikri tu doprinijeti. Bit će luda fešta, fjera, bit će bolesnije od Ultre... - ozbiljan je splitski izvođač, koji uopće ne sumnja da će se takva očekivanja obistiniti.



Na pozornicu se penje s poznatim licem, Mikri Mausom, članom kultnog rep sastava Prti Bee Gee, a nastup povodom ovogodišnjeg "xSTatica" zakazan je za idući vikend, u subotu 8. rujna na Turskoj kuli.



'Kako raditi tvrdo sr*** da bude zabavno'

Sličan nastup, prisjeća se Vojko, dogodio se prije dvije godine na Gripama, kada je povodom istoimenog festivala koji se održao u Spinutu, nastupao s Kišom metaka i Prti Bee Gee-om. Iduću subotu Splićani i njihovi gosti mogu očekivati nešto drukčije, jer se na pozornici pojavljuje samo Vojko - bez Kiše metaka i bez Dječaka, a na repertoaru će biti novi i njegov prvi solo album, koji je osvojio širu publiku.



- Sve što sam naučio radeći sam i u ta dva benda stavio sam u novi album. S Kišom metaka sam naučio kako raditi tvrdo sr...e da bude zabavno, a s Dječacima kako sve upakirati u nekakav, recimo, mainstream format – pojašnjava Vojko, koji se posljednjim koncertom Dječaka, 22. rujna u Zagrebu, oprašta od tog dijela karijere te nekoliko dana nakon, 12. listopada u Domu sportova, predstavlja novim albumom i, čini se, novom "solo" erom, koja je stigla paralelno s očinstvom.