Nekad je 'Barku malu' pjevala Ljupka, večeras Domenica: pogledajte kako se Split odužio velikom autoru Krsti Jurasu, Prokurative su mu klicale

Nakon spektakularnog Massimova koncerta povodom otvaranja 58. Festivala zabavne glazbe Split, večerašnja je večer obilježena retrospektivom “Dalmacija u mom oku” u čast pjesniku i tekstopiscu, Šibenčaninu Krsti Jurasu.



Upravo je on iznjedrio svevremenske hitove kao što su “Samo moru virujen”, “Dalmacija u mom oku”,” Ljubav je tvoja kao vino”, “Dišperadun”, “Dva zrna grožđa” i brojne druge, uz koje se danas vesele i iz srca pjevaju sve generacije.



- Počašćen sam što me direkcija Festivala, ali i publika nagradila pljeskom za moje znane, i one manje poznate pjesme. Čast je da ti netko podari večer posvećenu tvom radu. Hvala vam Splite - razdragan je bio Krste.



Dio njegova bogatog glazbenog opusa na Prokurativama su zapjevali brojni estradni umjetnici, te interpretirali 19 izvedbi.



Simpatična plavuša Domenica otvorila je zabavnu večer svima dobro znanom “Tvoja barka mala” koja je prvi put, baš na ovom mjestu, izvedena prije 40 godina.



Publika je zapjevala i uz “Ljubav je tvoja kao vino” u izvedbi popularnog Giuliana, “Šibensku baladu” iz 1979. izvela je klapa “Sebenico”. Potom je na splitsku pozornicu stupila i mlada Mia Dimšić, te zapjevala hit “Dva zrna grožđa”.



Klapa “Contra” izvela je veličanstvenu “Samo moru virujen”. Zorica Kondža maestralno je interpretirala “Ja sam more, ti si rijeka”, a Vanna je također ganula sugrađane s “Osjećam to”. Na Prokurativama su se izmjenjivali razni izvođači, među njima Ibrica Jusić, Tomislav Bralić, Đani Stipančev i ostali.



Šlag na torti bila je zajednički otpjevana kultna “Dalmacija u mom oku”.