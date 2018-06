Kakav peh! Tonči Huljić otkrio razlog zbog kojeg Neno Belan vjerojatno neće nastupiti na Splitskom festivalu

Ako 30. lipnja u Ozlju bude kišilo, eto i Nene Belana na Splitskom festivalu – u suprotnom će ga zamijeniti mladi splitski pjevač Lovre Lučin. Popularni splitski glazbenik, koji gostuje u novoj pjesmi "Žaj mi je" Tončija Huljića i njegove Madre Badesse, planirao je, nakon dugog niza godina, ponovno nastupiti s njima na splitskim Prokurativama, ali ga je u toj nakani omeo Ultra Europe Music Festival.



Bolje rečeno, činjenica da se 58. Splitski festival zbog Ultre "preselio" u vikend ranije, za razliku od minulih godina kad se, po tradiciji, održavao u prvom vikendu srpnja.



Da je Ultra "izbila" Split iz uobičajenog termina, Belan nije znao, pa je u terminu 58. Splita davno dogovorio svirku u drugom dijelu Hrvatske, a prezaposlenom Tončiju Huljiću zadnja je stvar u razgovorima s Belanom bila priča o datumu održavanja festivala.



– A što reći?! Od Dioklecijana je Splitski festival bio prvog vikenda u srpnju, samo se za finale izmjenjivala subota ili nedjelja. Ali Dioklecijan nije imao Ultru (smijeh). Sad je Ultra zauzela taj termin, a Neno i ja smo baš nesretni što je tako ispalo. Stvarno mi nije palo na pamet govoriti mu kojega je datuma festival, niti je Neni palo na pamet pitati kad je festival jer to i nije bila tema naših razgovora.



Razglabali smo kako pjesma treba ispasti lijepa, promišljali hoćemo li je pjevati ovako ili onako... Čak smo, u jednom od razgovora, počeli planirati i neke druge stvari, tipa kako ćemo dan poslije festivala još to i to napraviti. I ja se sjetim i kažem mu: "Ne, nećemo moći. Ja ti dan poslije festivala letim za Beograd zbog snimanja RTL-ovih 'Zvijezda'." Neno veli: "Dobro, dobro." I dalje ne vodimo računa o tome...



I onda negdje u razgovoru spomenem kako mi snimanje počinje 1. srpnja, ali sam već 6. srpnja ponovno u Beogradu zbog snimanja. Na to on kaže: "Super, onda ćeš taman doći na festival." I dalje ne shvaća što ja govorim, a vrijedi i obrnuto. I meni sine: "Pa na koji festival misliš?" Veli Neno: "Pa Splitski." "Ali ja idem dan poslije Splita u Beograd, festival je 30. lipnja.. "Kakav 30. lipanj?! Čekaj, ja sam tada u Ozlju", prepričava Huljić nesporazum s Nenom Belanom oko njihova zajedničkog nastupa na Večeri novih skladbi 58. Splitskog festivala. I baš im je, veli, obojici žao što pjesmu mediteransko-napolitanskog tipa najvjerojatnije neće biti u prilici zajedno izvesti pred splitskom publikom na Prokurativama.



Belan je čak pokušavao odgoditi koncert u Ozlju, ali...



– Odmah je nazvao menadžera da pomakne termin tog koncerta, ali kako je u pitanju Dan grada, a koncert je davno dogovoren, ništa nije mogao učiniti. No, ako tog dana bude padala kiša u Ozlju, Neno će imati vremena za dolazak u Split. Tako smo se dogovorili...



Na vrijeme će se uputiti za Split, nama ne treba proba za taj nastup. Međutim, ako ga koncertne obveze ipak zadrže u Ozlju, u priču će "uskočiti" mali Lovre Lučin, koji će donijeti tu pjesmu na jedan drugi način. Publika će biti zadovoljna, čut će drugačije čitanje pjesme – kaže Tonči Huljić, jedan od članova žirija novog RTL-ova showa "Zvijezde" uz Ninu Badrić, Petra Grašu i Jacquesa Houdeka.



S obzirom na to da snimanje za koji dan počinje u Beogradu, bit će to prilično radno ljeto za prekaljenog člana žirija glazbenih talent showova, koji još ne želi otkrivati detalje o RTL-ovu televizijskom adutu ove jeseni.



– Bit će interesatno, projekt je malo drugačije zamišljen nego što je do sada bio bilo koji glazbeni reality na ovim prostorima. Ne bih htio bilo što ranije otkrivati, ali mi se, članovi žirija, dosta konzultiramo s produkcijom. Planiramo ga napraviti što interesantnijim i napetijim – šturo će Huljić o novom projektu RTL-a. Planira li možda kandidate iz "Zvijezda" promovirati kroz projekte RTL Musica?



– Nakon završetka showa nemam nikakve planove s RTL Musicom. Živim dan po dan. Puno je obaveza, možda i previše. Malo sam, priznajem, umoran... Dosta je meni i mojih planova – smije se Huljić, koji će, ako već ne bude prilike da Belan njemu dođe u goste na Prokurative, sasvim sigurno osvanuti u ulozi Nenina gosta na njegovu samostalnom koncertu San sustipanske noći 12. srpnja u Splitu.