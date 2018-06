Prvi dan 'Fibre' prebačen na nedjelju; Organizator festivala, zagrebački Splićanin Zvonimir Pušić: Osjećam da moram raditi ovdje, kao što Terraneo i SuperUho radi Mate Škugor

Zbog najave kiše s jakim naletima vjetra, zbog sigurnosti posjetitelja i izvođača organizator Fibra festivala odlučio je odgoditi prvi festivalski dan Fibre s petka, 22. lipnja na nedjelju 24. lipnja!



- Iako smo jedva čekali današnje otvaranje festivala i prve punkerske tonove Rezervi s više strana najavljena kiša, a pogotovo najava nevere natjerala nas je da čitavi prvi dan festivala odgodimo za nedjelju 24. lipnja - kažu organizatori.



Tako Fibra počinje u subotu, 23. lipnja sa Slow Motion Suicideom, Markizom, Partibrejkersima, Letom 3, Rolom i Irenom Žilić, a Rezerve, She Loves Pablo, Kojoti, M.O.R.T., Vojko Vrućina, Krankšvester i High5 nastupaju u nedjelju, 24. lipnja.



Kupljena ulaznica za petak vrijedi i za nedjelju. Festivalska ulaznica za petak i subotu vrijedi za subotu i nedjelju.



Svi kojima ne odgovara promjena rasporeda povrat novca mogu zatražiti na prodajnom mjestu gdje su kupili ulaznicu ili u slučaju kupnje online slanjem emaila na [email protected] (Ticketshop.hr) ili [email protected] (Croatia Tickets).



Svi koji imaju festivalsku ulaznicu, a nedjelja im ne odgovara mogu zatražiti povrat novca i kupnju karte za jedan festivalski dan po cijeni od 75,00 kn.



Također svi koji su planirali danas na ulazu kupiti kartu za prvi festivalski dan sada imaju priliku kupiti kartu za nedjelju danas i sutra na prodajnim mjestima ili online po cijeni od 75,00 kn.



Zvonimir Pušić: Da u Splitu postoji festival kvalitetne urbane glazbe, ne bih ga radio



Splitsko dite Zvonimir Pušić, nakon niza odrađenih uspješnih koncerata i festivalskih izdanja u Zagrebu, dolazi u svoj grad i hvata se zahtjevnog zadatka – organizacije dvodnevnog Fibra festivala s jakim imenima domaće rock, pop i hip-hop scene, a koji se održava na Tvrđavi Gripe.

Taj 32-godišnjak zaslužan je za postojanje Zagreb Beer Festa, manifestacije koju je u svibnju u četiri dana posjetilo oko 100 tisuća ljudi, te uspješnog hip-hop festivala Drito iz Tvornice, koji je ove godine doživio treće izdanje. Fibrom, koja za njega simbolizira ljeto i vrućinu, ispunit će svoju želju da "doma" nešto organizira te da u svoj grad dovede kvalitetnu urbanu glazbu.



– Da u Splitu postoji takav festival, ne bih ga radio. Osjećam da moram raditi u Splitu, kao što Terraneo i SuperUho u Šibeniku radi njihov Mate Škugor koji živi u Zagrebu. Svaki organizator se u jednom trenutku vrati kući i poželi tu raditi. Neki me pitaju zašto se nisam uhvatio elektronike, smatram da je ima dovoljno s obzirom na Ultru i druge manje postojeće projekte. Složili smo kvalitetne domaće i regionalne izvođače, prvenstveno rock bendove, no tu su i hip-hop nastupi – govori nam taj diplomirani inženjer geodezije.



Angažman u struci nije mu ispunio očekivanja, a ljubav za ovim poslom kojim se danas uspješno bavi rodila se još za studentskih dana, kada je volontirao i vodio DJ sekciju zaduženu za dio noćnog programa zagrebačkog kluba KSET. Rasprodan dvostruki koncert Dječaka 2011. godine u tom klubu pokazao mu je da takav posao ne mora biti samo hobi.



Danas je zadužen za program u Tvornici kulture i u klubu Klub, a menadžer je upravo mladim snagama – Vojku V, hip-hop dvojcu Krankšvester, Ireni Žilić i bendu High5 koje ćemo slušati na Fibri, ali uz to još pomaže u karijeri Kreši Bengalki i KUKU$-u.



Mladi organizator nam garantira kako će izvođači nastupati točno prema satnici i da neće biti kašnjenja, što je nerijetko slučaj na festivalima.



– Želim postaviti temelje da pomalo rastemo. Imamo podršku Ministarstva kulture, od Grada i Županije ćemo zatražiti potporu kada se lokalno dokažemo i kada pokažemo da to ne radimo jednokratno, već želimo postati tradicionalna manifestacija u ovo doba godine – govori nam Zvone koji nije slučajno odabrao Tvrđavu Gripe za lokaciju novog urbanog festivala u gradu.



Kaže nam kako su glazbenici uzbuđeni zbog dolaska u Split. Mnogi odavno tu nisu svirali, a posebno se vesele nastupu na otvorenoj ljetnoj pozornici koja pruža veće mogućnosti i doživljaj od one klupske.

– Partibrejkersi, Let 3 i Kojoti će stići dan prije, izrazili su želju da prošetaju gradom i da se okupaju. Prvi koncerti na koje sam u životu išao održani su baš na Tvrđavi Gripe i pamtim ih kao odlične, vjerujem da će tako biti i sada. U budućnosti planiramo dovoditi i glazbenike iz inozemstva, no naglasak će uvijek biti na domaćim snagama, naročito mladim bendovima koji se tako mogu promovirati i dokazati – najavljuje Zvonimir.



Svojoj tvrtki dao je ime Zovi čovika, što i danas zna izazivati simpatične reakcije kod klijenata. Takvog "čovika" u svom rodnom gradu Zvone nema, no i to će se idućim festivalskim izdanjima sigurno promijeniti.



Kao i to da će se s godinama povećati broj onih koji će "žicati" da budu na popisu ili da dobiju besplatan upad. Odvikao se i od naše navike da se karte za koncert kupuju u zadnji trenutak, no to su sve, kaže nam, slatke muke. Ne sumnja da će njegovi Splićani prepoznati ovaj festivalski lineup.



– Prvi put tu radim, sve mi je novo. Nakon ovoga ću znati jesam li izabrao dobre izvođače pa ću za iduću godinu imati jasniju sliku. Očekujem studente, mlade, ali i stariju publiku koja će cijeniti takvu glazbu. Za broj me, iskreno, nije briga. Najbitnije je da sve prođe dobro, da ljudi koji dođu budu zadovoljni s glazbom, prostorom i vizualom, da se čuje dobar glas za iduću godinu – skromno će zagrebački Splićanin.