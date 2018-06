Zgodni Splićanin pozirao u minijaturnim kupaćim gaćicama, samo ga je jedna žena mogla na to nagovoriti: pogledajte fotografije koje su izazvale pomamu

Kupaće gaćice navodno govore mnogo o karakteru muškarca koji ih nosi. I ne radi se nužno o 'bapskim' pretpostavkama, velike su se tvrtke za proizvodnju kupaćeg asortimana svojedobno ovom problematikom i pozabavile.



Pa su, gle čuda, došli do zaključka da bokserice nose tradicionalni muškarci, surferske hlačice zavodnici, a uske bokserice i 'speedo' hlačice umišljeni tipovi. Koliko ima istine u tome, procijenite sami...



A ako ćemo se pak pozabaviti jednim drugim 'istraživanjem' i proučiti malo kakav model kupaćih je najčešći kod nas, odgovor se sam nameće. Trebalo bi se naime poprilično potruditi da na dalmatinskim plažama uočimo išta osim dobrih, starih bokserica. Tradicionalni Hrvati ni ovdje nisu zakazali.



Zgodni Splićanin Antonio Asanović i sam je na tragu 'klasike', pa na svoj Instagram 'kači' redom fotografije u kupaćim boksericama svjetloplave boje, malko širim, a djeluju i dosta udobno. To je situacija u kojoj on bira, ali njegova sestra Anamarija mu ima drugačija nastojanja.



#enjoyingthesun ☀️ A post shared by Antonio Asanovic (@asanovic_antonio) on Jun 14, 2018 at 3:30am PDT



Na njenu je zamolbu Antonio tako uskočio i u minijaturne kupaće gaćice na 'rige' sprijeda i tri guskice straga, a pritom pokazao i svu svoju raskoš. Utrenirani nogometaš s linijom nema problema, pa mu i ova verzija kupaćih stoji kao salivena, a fotografija je, moramo li uopće naglašavati, izazvala opću pomamu na Instagramu.