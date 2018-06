Poznata Splićanka opet promijenila imidž: pozirala u kafiću na plaži, ali novu frizuru zasjenila je jedna 'tajna' koju nikako ne otkriva

Iako su se svi pomamili za njenim pletenicama, Antonija Dora Pleško već je svim oduševljenicima servirala još jednu promjenu, pa se pokazala nedavno i u sasvim drugome svjetlu.



Nova frizura ove mlade Splićanke nemalo je iznenadila one koji su se tek priviknuli na izdanje koje je šokiralo javnost, vamp i provokativno, s hrpom sitno spletenih pramenova dugih do ispod struka.



No moguće da je takav imidž ipak 'naporan', što su neki u startu i bili konstatirali, pa se Pleško odlučila na rasplitanje i predstavila - prirodnije izdanje. Pozirala je u popularnom splitskom 'plažnom' kafiću, u kupaćem kostimu i s novom frizurom, ali, sasvim neočekivano, ni jedno ni drugo nije izazvalo veći interes kod pratitelja.

🥥🥥🥥🌴🌴🌴 A post shared by Antonia Dora (@antoniadoraofficial) on Jun 13, 2018 at 8:18am PDT



Ono što njih pak žešće zanima je koje točno uređivačke alate koristi mlada Dora da joj fotke uvijek izgledaju tako savršeno. Ako je išta na Splićankinom profilu konstanta, onda su to upiti u svezi glede - filtera. No tu 'tajnu' ona čuva kao zmija noge.



Iako svima uredno odgovara na pitanja, a na komplimente zahvaljuje redom, na gore navedeno odlučila se, kao i dosad, oglušiti, a jadne pratitelje ostaviti u dubiozi. Možda se u dogledno vrijeme ipak smiluje...

❤️ #NaKraju A post shared by Antonia Dora (@antoniadoraofficial) on Jun 11, 2018 at 3:59am PDT