'Ako si htjela naglasak na riječi, onda si trebala podignuti gaćice!': BB Anezi objavila fotografiju nakon koje se isposvađala s pola pratiteljica

Oko plavokose Anezi, natjecateljice u zadnjem izdanju Big Brothera i pjevačice u usponu, čini se da vlada uvijek neki show. Ako se ne dogodi režirano, atraktivna djevojka sklona provokaciji nađe načina da zabava potraje.



Po izlasku iz BB kuće, svoje je pratitelje na društvenim mrežama golicala susretima s muškim natjecateljima te potencirala znatiželju je li s nekim od njih zaista nastavila neki odnos ili je sve samo "zabava za široke mase", a sad je zaplela cijelu raspravu oko toga "što je htjela reći s objavljenom fotografijom".



"Kada duša puna ljubavi i vjere grije, a intuicija se nad njom povije, uvijek sam za balans između 'Što i kako?' i 'Koliko?', nikada samo za 'Koliko?'" - u svom je omiljenom stilu "zaplela" status na Instagramu Anezi, te objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj je snimljena s leđa i na kojoj joj malo poviruje guza.



"Evo ga, 8. padež Anezitiv 'Što i kako' " - našalio se upućeno pratitelj.



"Nabaviti nekoga sa smislom za estetiku objava na društvenim mrežama" - savjetovala joj je potom pratiteljica, lagano započinjući raspravu koja se poprilično rasplamsala.



"Puca mi ona stvar za 'kud svi tud i mali Mujo' tzv. estetiku. Vjerovali ili ne, meni se baš ovaj jednostavni font sviđa. A to što neki ljudi imaju viziju kako bi se odeđene skupine ljudi, određenih zanimanja, trebali ponašati i kako bi im trebale izgledati društvene mreže... još me više zaboli." - uzvratila je Anezi.



"Baš si dupe morala pokazati!" - komentirala je sljedeća.



"Šta sam pokazala dupe? Nije ova crtica početka dupeta namjerno ispala... stara slika. Fokus na nečemu drugome, meni, a i nije mi neka drama bila što se to malo vidi. No, razumijem da ne gledamo svi isto." - bila je spremna na odgovor BB-ovka.



"Ako si htjela naglasak na riječi, onda si trebala podignuti gaćice i onda bi fakat naglasak bio na ono što želiš." - uzvratila joj je kritičarka.



"Haha, ovisi tko promatra, tko je kako odgajan" - uslijedio je Anezin odgovor.



"Što i kako? U tvom slučaju privlačenje pažnje "bilo kako" - umiješala se i treća.



"Ma, sasvim nebitno ionako, jer se meni sviđa. Pretpostavila unaprijed, jer se vidi "crta" gdje počinje dupe, kao da "crte" od dekoltea ne viđamo svaki dan. Ljudi znaju biti ograničeni i ne vidjeti širu sliku, kako u životu, tako i na ovoj slici.



Veoma interesantno je sve to, zapravo... i zato sam je namjerno stavila, jer, kao da ja ne znam kako većina diše... da je meni do odobravanja svega što radim od strane svih, onda bi bila glumatala i u BB i vani... Ovako sam ono što jesam..." - poručila je Anezi.

