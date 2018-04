'Postoje samo tri poziva - svećenik, liječnik i komičar, ostalo su poslovi!': povodom nastupa u Splitu, proćakulali smo s popularnim komičarem Željkom Pervanom

Nakon što je prošle godine oduševio publiku showom "Na komadiću Europe", legendarni komičar Željko Pervan ponovno stiže u Split, i to s novom stand-up komedijom "Na hladnom betonu". Pred publiku u dvorani Lora stat će u subotu 7. travnja, a to je bio i više nego dovoljan povod za kratku ćakulu s legendarnim komičarom, koji nam je u svom stilu predstavio najnoviji materijal.



U predstavi "Na hladnom betonu" bavite se nešto drukčijim temama od onih u prethodnom showu. Opisali ste, naime, svoj život od rođenja, preko prvih ljubavi do današnjih dana. Koje vam je razdoblje bilo posebno inspirativno?



- Mislim da je tematika ista ili slična. Što može biti važnije ili novije od ljubavi, obitelji, probitka, morala, odgoja, posla... Teme su vječne, ali s puno novih opisnih detalja. Ne mogu izdvojiti neko posebno razdoblje. Sve je bilo, i jest, napeto, osim ranog djetinjstva kada sam gutao što mi daju, spavao kad sam smetao odraslima, jednom riječju kada sam bio rob poslušnik roditeljima. Od propasti i gladi čuvala me njihova bezuvjetna ljubav... Mislim..



'Skupljam misli'



Koliko ste dugo radili na ovom stand-up materijalu?



- Ne radim na predstavi. Skupljam misli u posebne vrećice na obrazima, čekam neke zaokružene cjeline. Ne možete raditi na nečem takvom jer što ste onda, stand-up radnik, zanatlija, kao do dugo u noć smišljate psine?! To dolazi. Kao naplavine, more izbaci, čuješ, vidiš pa od toga materijala izađe proizvod. Kako? Ne znam. Da postoji neki put ili način koji je naučiv i prenosiv na druge, postojali bi tečajevi. Dobiješ diplomu, svršeni duhovitist. Jedini savjet starijih koji ti ne ubija osobnost, ne sjediti na hladnom betonu!



Jeste li i tijekom odrastanja sve okretali na smiješnu stranu, jeste li se lakše nosili s nekim situacijama zahvaljujući svom humoru?



- Da, naravno da jesam. Smijao sam se i šalio sve dok me san nije savladao. Moju veselu i vedru narav nisu svi i uvijek razumjeli. Iz moje sobe čuo bi se glasan smijeh do kasno u noć. Jednog dana majka me, sumorna lica, odvela u neku zgradu u Petrovoj ulici. Tamo me neki dobar čovjek zamolio da mu nešto narišem, razgovarao je nešto ispod glasa s mojom majkom. Ona je plakala, ispod glasa, dok sam se ja smijao hodnicima te zgrade. Dobio sam neke male crveno-žute bombone pa je mami ubrzo bilo bolje.



Mislite li da bi možda i neka od vaše četiri kćerke mogla krenuti vašim stopama? Koliko vas one inspiriraju u onome što radite?



- Ne. Nisu, rijetko ih viđam.



Na sceni ste od osamdesetih godina prošlog stoljeća, koliko se stand-up mijenjao od tada?



- Hvala vam na vremenskoj odrednici. Ne, nije se promijenio. Nema načina da se promijeni. Postoji, kao i uvijek, dobar ili loš. To ga određuje, ne postoji moderni, novi i onaj nešto stariji. Izvjesni Tit, 350 g BC piše pjesmu o neuzvraćenoj ljubavi, dočim pjesnik iz Splita upravo piše pjesmu o neuzvraćenoj ljubavi s popratnim patnjama. Uvijek o istom, ali drugim riječima, molim.



Iako iza vas stoji zavidna karijera, zna li se ipak ponekad dogoditi da vas uhvati trema prije izlaska na pozornicu? U kolikoj mjeri na svojim nastupima improvizirate?



- Treme nemam, ali imam poštovanje prema publici. Improvizacija je dio mog nastupa. Naravno, kada se stvari tako poslože. Ne može bolje, ali s mjerom, to su trenuci kada se i ja zabavljam.



Sestra Ina na Bačvicama



Kad ste zapravo shvatili da imate talenta za komediju?



- Sačuvaj nas Bože onih koji sami shvate da nešto vrijede. Drugi odlučuju jedino kada si pozvan. Postoje tri poziva - svećenički, liječnički i komičarski. Ostalo su poslovi.



Što mislite o današnjoj stand-up sceni? Splitski ogranak Studija smijeha u posljednje je vrijeme dosta aktivan, jeste li imali priliku poslušati nekog od mladih izvođača?



- Tako treba. Puna podrška ljudima. Gledao sam neke mlade i fantastični su. Inače su mladi strašan potencijal. Neka se otvaraju ogranci širom naše zemlje. Kao svojedobno HDZ, bila ih je šačica u baraci, a sada broje 400 tisuća članova.



Hoćemo li vas uskoro imati priliku gledati i u nekoj novoj glumačkoj ulozi na malim ekranima?



- Da, sigurno! Mislim vrlo vjerojatno... Izgledno je... Možda... Ne znam.



Koliko ćete imati slobodnog vremena u Splitu i kako ćete ga provesti?



- Veselim se kavi i razgovoru sa svojom sestrom Inom, negdje na Bačvicama.



Za splitsku se publiku često kaže da je jako zahtjevna. Kakva su vaša dosadašnja iskustva?



- Ma što znači zahtjevna? Ekipa je urbana, sve shvaćaju, ali ako nisi kako treba, to i saznaš. Vrlo izravno kao pljesak može se prolomiti šutnja.