Trosatni niz hitova na krcatim Gripama: Bebek Splićanima nije dozvolio da predahnu, a ozarena lica u publici sve govore o koncertu

Trijumf iskustva i mladosti – tako je izgledao večerašnji koncet Željka Bebeka u dupkom ispunjenoj velikoj dvorani na splitskim Gripama tijekom kojega je svo vrijeme s legendarnim pjevačem uglas gromko pjevalo njegovih 6000 obožavatelja.



Sjajno raspoloženi Bebek, večer ranije u Spaladiumu ovjenčan Porinom za album “Ono nešto naše”, kako uostalom ime nosi i njegova aktualna turneja (drugoga je dobio za vokalnu suradnju s Oliverom “Ako voliš ovu ženu”), sa splitskom je publikom otpjevao nisku hitova – trosatni zbir iz svoje iznimne glazbene karijere, kako one s Bijelom dugmetom tako i samostalne u čijim vrhnucima uživa upravo u ovom razdoblju, u 72. godini života.



Energični je pjevač uz pratnju sjajnog, mladog pratećeg benda i u Splitu izveo repertoar po uzoru na nedavno održane prepune koncerte u Zagrebu i Osijeku.



Bebek od samog starta zapalio Splićane, pogledajte atmosferu na rasprodanim Gripama



Zaredale su se “Tijana”, “Ja po kafanama”, “Na zadnjem sjedištu moga auta” i “Ipak poželim neko pismo” iz vremena Bijelog dugmeta, nakon čega je uslijedio intimistički dio koncerta nazvan “Očevi i sinovi” tijekom kojega su se Bebeku i njegovu glazbenom suradniku i producentu Branimiru Mihaljeviću na maloj bini među publikom, u izvedbama balada (“Ima neka tajna veza”, “Selma”, “Sve je to lod lošeg vina”) pridružili sinovi Zvonimir Bebek na gitari, te Marko i Matej Mihaljević na drugoj gitari i violini.



Bebek je damama u tim trenucima najbližim damama u publici podijelio crvene ruže, a jedna je od mlađih obožavateljica dobila i njegov poljubac.



Bebek je u goste i na splitski koncert pozvao tamburaški sastav Gospodari noći s čijim je pjevačem Martinom Gelićem izveo istoimeni hit singl s aktualnog albuma “Ono nešto naše”, Franku Batelić s kojom je otpjevao “Jabuke i vino”, jedan od velikih hitova iz doba ex Yu kojega je u originalu snimio sa Zanom Nimani, te splitskog kolegu Giuliana s kojim je raspametio publiku pjevajući “Ne spavaj mala moja”.