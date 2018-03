'Nogom sam ženi izbio kamenac iz bubrega... Zaslužila je!': Ogoranin s dosjeom otvoreno se hvalio fizičkim zlostavljanjem, ostatak BB ekipe ga nijemo slušao

Nije ništa neuobičajeno da kod nas glavne 'face' postanu osobe koje se apsolutno ne bi trebale imati čime dičiti. Još od malih nogu, ako si 'nestašan', glavni si u školi, to je jednostavno tako.



No, kako idemo stariji, tematika postaje nešto ozbiljnija; kako bilo, opasno je uvijek privlačno. Pretpostavka da smo svi dovoljno odrasli da znamo razgraničiti nestašluk od zločina, nažalost, čini se da ne pali baš uvijek. Znaju se tako javno hvaliti kriminalci, sposobni 'poduzetnici' i lopovi, koji bi se u svakoj drugoj državi vjerojatno poklopili ušima i povukli u svoju rupu, ali kod nas, eto, uspijevaju.



Da se pak javno plasiraju 'anonimni', mali kriminalci, još nismo imali čast doživjeti, ali, čini se da je sve moguće.



Trenutno se tako na hrvatskoj televiziji, bez pardona i bez p'o muke, odvija situacija koja je u najmanju ruku neshvatljiva. U najpoznatiji reality show, koji prate tisuće ljudi u Hrvatskoj, od kojih je velika većina i mlađa od 18, ušao je Ante Biuk, čovjek s bogatim iskustvom i istim takvim dosjeom.



Radi se o drugome policijskom slučaju u ovoj sezoni Big Brothera, koji, istina, nije u tolikoj mjeri tragičan kao 'ubacivanje' pedofila u show, ali je još uvijek dovoljno strašno.



Tko je zapravo Ante Biuk iz Ogorja i kako je mogao ući u BB kuću unatoč spornoj prošlosti? Sudilo mu se i za slučaj ubojstva, a zbog nedavnog razbojništva mogao bi u zatvor i na 12 godina



Ne samo da je Biuku suđeno za pokušaj ubojstva, njegova 'sporna prošlost' uključuje i 40ak prijava za fizičko zlostavljanje, liječenje u psihijatrijskoj ustanovi, kao i nedavnu provalu u susjedovu kuću u Ogorju.



Kako je moguće da je čovjek koji je prije samo tjedan dana prekršio zakon upavši vlastitome susjedu na imanje, uđe u Big Brother, da ga svi vide u punom 'sjaju'? Iz produkcije tu činjenicu odbijaju prokomentirati, iako su u kratkome priopćenju potvrdili da su 'upućeni'.



Pa da preformuliramo pitanje: kako je moguće da je produkcija upućena da se u showu nalazi pljačkaš, zlostavljač i, ukratko, kriminalac, a ne poduzima ništa? Izbacivali su se kandidati zbog sitnih prekršaja pravila kuće, ali što je sa životom van nje?



Kako nitko ništa ne poduzima, Ante Biuk u kontekstu u kojemu se trenutno spominje u medijima, sasvim je običan stanar. O njemu se govori u sklopu tjednih zadataka, a čak je i u užem izboru za Big Brotherovu zamjenu. Naime, jedan od 'seniora' u kući će doći na mjesto poznatoga glasa, dok je ovaj odsutan...



'Do***dili su već i njemu ovi stanari': nakon pustih Dalmatinaca, kuću napustio i - Big Brother, evo tko će ga mijenjati



Nebuloze tu ne prestaju. Iako se čini da su i produkcija i gledatelji zabravili na Biukovu kriminalnu prošlost, on im to i neće tako lako dopustiti. Tako se bez pardona u live prijenosu hvalio da je pretukao ženu, a 'horor' priču podijelio je s ekipom.



"Od 11:40 do 13:00 je išao live prijenos. Tokom njega smo nazočili sceni koja nas je iznimno uznemirila. O Anti Biuku se dosta toga zna, a on je, uz kavicu i samodopadni osmijeh na licu, cijeli ponosan pričao o tome kako je jednu ženu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, izbio kamence iz bubrega. Kada ga je sustanar Marijan zgroženo pogledao i rekao da on nikad ne bi digao ruku na ženu, Ante je, uz cerek na licu, uzvratio: ‘Pa kad je zaslužila’ i opet krenuo ponovo prepričavati taj događaj naslađujući se njenim mukama. Ostali su samo nijemo slušali", kazali su gledatelji, prenose 24 sata.



S RTL-a kažu kako osuđuju fizičko nasilje i kako će sve prijaviti nadležnim institucijama. Ipak, novi dnevni zadatak je otpočeo, a Biuk je još uvijek u natjecanju.