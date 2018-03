Knjaz objasnio zašto mu je ovaj 'hrvatski velikan' zadao glavobolje više od svih zajedno: Zbog njega smo došli i do Indijanca iz plemena Dakota!

"Hrvatski velikani" ponovno će zavladati malim ekranima i to već u nedjelju, 25. ožujka, na Prvome programu HRT-a. U drugoj sezoni popularne dokumentarno-zabavne serije, gledatelji će imati priliku upoznati novih devet ličnosti koje su obilježile našu povijest u raznim područjima. Autor Robert Knjaz ovaj je put odlučio predstaviti kipara svjetske slave Ivana Meštrovića, svetog Leopolda Mandića, novinarku i književnicu Mariju Jurić Zagorku, kemičare i nobelovce Lavoslava Ružičku i Vladimira Preloga, "oca domovine" Antu Starčevića, znanstvenika i vizionara Ruđera Boškovića, pjesnikinju Vesnu Parun, a u novim nastavcima vratio se čak i u 16. stoljeće kada je živio i djelovao vođa Seljačke bune Matija Gubec. Ovom prigodom Knjaz je s nama podijelio neke detalje sa snimanja i otkrio čija mu je priča zadavala najviše teškoća.



Prvu sezonu "Hrvatskih velikana" publika je jako dobro prihvatila. Jeste li već u početku znali da će serija postići takav uspjeh?



- Ma kakvi, strepio sam od emitiranja i reakcija publike cijelu godinu dok smo radili na prvoj sezoni. Jer to je toliko kompliciran projekt, puno snimanja, hrpa lokacija u zemlji i vani, doslovce stotine stručnjaka, povijesnih činjenica koje treba pet puta provjeriti, pa stalno propitkivanje samog sebe kako to spojiti u 52 minute da pokažemo nečiji život od rođenja do smrti sa svim usponima i padovima, da gledateljima bude u isto vrijeme ozbiljno i stručno, ali i zabavno s elementima zafrkancije. I onda kad je serijal krenuo i kad sam vidio da su ljudi oduševljeni, uslijedilo je veliko olakšanje, bio sam u isto vrijeme i sretan i u nevjerici jer nisam očekivao toliku količinu pozitivnih reakcija. Uglavnom pao mi je Velebit s leđa i sad sam sretan i mašem repom.



Bilo je nezaboravno



Koliko ste dugo radili na novih osam nastavaka i koje ste sve lokacije posjetili?



- I na ovu sezonu smo potrošili godinu dana u kojima smo sakupljali i snimali stotine sitnih "puzzli" da bismo sastavili biografije svih tih ljudi. Zanimljivo je bilo razgovarati s pravim Indijancem iz plemena Dakota o Meštrovićevim skulpturama Indijanaca u Chicagu. Bilo je super posjetiti Nobelov muzej u Stockholmu i doznati sve o Nobelovoj nagradi i svim tim nevjerovatnim znanstvenim glavama koji mijenjaju svijet nabolje poput naših Ružičke i Preloga. Bilo je nezaboravno i smiješno istraživati po zagorskim bregima je li Matija Gubec zaista živio, kako se zvao, je li uopće pogubljen ili je preživio Seljačku bunu. Pa onda sv. Leopold i dirljivi intervju s fratrom koji nam plačući priča kako mu je morao rezati ruku. Ma ima toga tonu, koliko je bilo naporno toliko nas je sve obogatilo i naučili smo stvari o kojima nismo ni sanjali.



Sada kada je serija finalizirana, planirate li odvojiti neko vrijeme za sebe ili već razmišljate o novim projektima?



- Uh, bilo bi prekrasno provesti neko vrijeme bez stresa snimanja i montaže. Recimo da pustim kovrče, isključim mobitel i kompjutor, odjenem pidžamu i provedem u "leru" bezbrižnih barem mjesec dana... No, iako sam umoran kao pas, idemo dalje. Ali taj osjećaj sigurno poznaju i naši čitatelji.



Koja vam je priča u ovoj sezoni predstavljala najveći izazov?



- Naši nobelovci Ružička i Prelog i kako kemiju napraviti zabavnu i "pitku" prvo sebi, a onda i drugima. A sad mi je to jedna od dražih i zabavnijih epizoda. Izazov je i epizoda o Starčeviću jer je živio asketski i predan politici, bez puno sočnih detalja, bez ljubavnih uspona i padova, dakle prilično netelevizično, a mi iz toga moramo napraviti zanimljivih 52 minute.



Život koje naše povijesne ličnosti vas se posebno dojmio?



- Kada bismo skupili svu slavu naših celebrityja o kojima čitamo u novinama, svi mi ne bismo dogurali do malog prsta Ivan Meštrovića. On je bio zaista svjetski kiparski pojam i njemu su se divili kraljevi, vladari i vodeće povijesne osobe 20. stoljeća. Doista jedan fascinantan čovjek i prebogat život. Tu je bilo velikih problema kako sve to more zanimljivosti utrpati u 52 minute. Predfinal epizode je trajao čak sat i 20 minuta i bio je napet kao film! Sada strepim što se sve skraćivanjem izgubilo.



Koji vas sve svjetski velikani fasciniraju?



- He, he, he rado bih radio serijal svjetski velikani, a kad bih mogao birati sigurno bih obradio Elvisa, Sex Pistolse, Brucea Leea, Charlieja Cahaplina, Marlona Branda, Ghandija, Stephena Hawkinga, Richarda Brensona, Salvadora Dalija... Ali i Pink Panthera i Stripija.



Možemo reći da vaši "Hrvatski velikani" prilično populariziraju povijest. Otkrijte nam, jeste li je i tijekom školovanja voljeli ili se ta ljubav rodila kasnije?



- Pa iskreno povijest je zanimljiva, ali nisam bio neki fan u osnovnjaku. Zapravo ovaj serijal je više proizašao iz moje radoznalosti, jer me zanimalo tko su ti ljudi o kojima učimo, kraj čijih spomenika prolazimo i čije nas face gledaju s novčanica. I onda sam to spojio sa željom da gledateljima pružim nešto edukativno, zabavno, i domaće. Da ne moraju trošiti vrijeme samo na turske sapunice ili četrdeseto izdanje nekog realityja.



Kakvi su bili komentari vaše obitelji i prijatelja na prethodnu sezonu? Jeste li možda dobili i koju konstruktivnu kritiku?



- Ha, ha, ha moji su umorni od velikana i stalnog izbivanja i svi zajedno se nadamo nekom mirnijem i manje zahtjevnom projektu. Ali pravi stručnjak za povijest je moj sin Emanuel. Evo, neki je dan bio prvi na županijskom natjecanju iz povijesti. Ja sam u njegovoj dobi ganjao loptu ili visio po diskoklubovima.

Najljepša putovanja



Poznato je da volite putovanja, što se vidi i po emisijama koje radite. Gdje volite ići u slobodno vrijeme i ponašate li se tada kao 'običan turist' ili u svakom putovanju vidite ideju za neki novi projekt?



- Kad uhvatimo priliku odemo negdje ili Zrinka i ja ili kao obitelj na "obiteljski team building", jer to su trenuci zajedništva koje pamtimo cijeli život. Ali i tada pokušavam da djeca vide i dožive što više, jer i to je dio odgoja te učenja o svijetu oko sebe. Trebaju upoznati svijet, ali i svoju zemlju i grad, jer često nam toliko zanimljivosti i znanja leži iza ugla, a nismo ni svjesni.



Koje su vam destinacije ostale u posebnom sjećanju?



- Bilo je fora kad smo nakon "Koledžice" obiteljski išli na krstarenje po istočnom Mediteranu i to Costom. Godinu kasnije jedna je Costa kao što znate potonula i nije mi više bilo fora. Od osobnih putovanja nezaboravno mi je bilo "Inka trail" na Machu Pichu za 40. roćkas gdje sam u par dana pentranja po 12 sati izgubio 6 kila. Ili haranje po Gvatemali i Belizeu "putevima Maya" i spavanje kraj drevnog Mayanskog grada Ticala u prašumi uz majmune urlikavce i razne otrovne beštijice... Ma ima toga još, slađe mi je potrošiti novac na putovanje nego na auto ili bilo što drugo. To je ipak učenje, avantura, otkrivanje, upoznavanje drugih ljudi i kultura i sve to u jednom. Neprocjenjivo.