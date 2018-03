'Zauzeti muškarci, žene, dica, kolica...': vatrena Splićanka pokorila je žiri u startu, a evo što kaže o ljubavi i vezama

Maja Bajamić ima jedan moto, a on je 'Idemo jako'. Potvrdila je to ne samo 'pustim riječima, već i svojim nastupom, koji je žiri showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ostavio 'paf'. Ne samo da su Nives, Petreković, Saša Lozar i Kedžo, koji čine ocjenjivački kvartet ostali bez teksta, već je i publika reagirala na Majin 'genijalni' nastup.



Prepoznajete li zgodnu Splićanku koja se krije iza ove maske? U stanci snimanja showa otkrila je šoping u Vinjanima Donjim



Sad kad je 'krenula jako', ima prostora za razna eksperimentiranja u budućnosti. Prilika za dobar start, ali i dobro proklizavanje, na svu sreću je završila ovim prvim, pa je Maja progovorila i o malo 'lakšim' temama. Ekipa In Magazina uhvatila ju je u koštac s brzopoteznim pitanjima, gdje je do izražaja došao njen vedri duh i zarazan smijeh.



Nema toga pitanja na koje Maja neće odgovoriti, a dobro se i našalila, na svoj, ali i na dečkov račun. Otkrila je tako i da je najluđe što je ikada učinila za ljubav - očistila popišanu WC školjku.



"Pokušala povirovat' da to nije on, nego ja. A s čim ću ja, brate...", rekla je otvoreno Maja uz gromoglasan smijeh.



Otkrila je i da je, kao svaka 'tipična Splićanka', temperamentna i da ne može bez materine spize. A muškarci?



Na pitanje o domaćim nogometašima reagirala je promptno, tu nema govora... "Zauzeti muškarci, žene, dica, kolica, to me ništa ne zanima brate! Neka ljudi igraju nogomet...", ispalila je.



