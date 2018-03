Prisjetimo se tko je sve na Rivi kavu pio i uopće u điru po gradu bio zadnje tri splitske porinovske godine

Josipa Lisac, Tony Cetinski, Željko Bebek, Massimo, Mia Dimšić, Mile Kekin, Goran Karan, Giuliano, Natali Dizdar, Nina Badrić, Parni valjak, Psihomodo Pop... neke su od glazbenih zvijezda koje će obilježiti ovogodišnju, 25. dodjelu Porina, koja će se četvrtu godinu zaredom održati u Splitu, a nakon jednog izdanja na Gripama, po treći put u Spaladium Areni.







Neki od ovogodišnjih izvođača obilježili su i protekle porinovske splitske godine, neki će doći po prvi put. Jednako tako, neki od njih još lani su bili ljubavni parovi, neki su u međuvremenu postali roditelji.







Kad krenu glazbena zbivanja po gradu, Splićanima će biti drago viđati zvjezdanu paradu. U četvrtak, 22. ožujka, u 17 sati u hotelu Cornaro tako je zakazana promocija drugog izdanja rasprodane knjige Ante Perkovića “Sedma republika” i Nikole Čelana “Baština - kako sam preživio splitske devedesete i prvih 10 godina TBF-a”.

Istog dana u 19.30 sati u kinu Karaman pretpremijerno će se prikazati dokumentarni film Tonija Volarića "Pope, vrati se" o o velikom novinaru "Slobodne Dalmacije", književniku i pjesniku Momčilu Popadiću.

Na dan dodjele Porina, u petak, 23. ožujka, na kojem se možda opet ukažu i neki od političara, poput Bože Petrova na Gripama, u 11 sati u kinoteci Zlatna vrata održat će se predstava "Od tišine do glazbe" uz druženje uzvanika u organizaciji HDS ZAMP-a, dok će se u 12.30 sati u Paradox Wine and Cheese baru predstaviti knjiga Zlatka Galla "Splitska dica - od zidića do vječnosti".

I gradonačelnik je stigao na Matejušku: podignuta zastava Porina, kreće glazbeni šušur u Splitu

Večer je rezervirana za svečanu dodjelu glazbenih nagrada u Spaladium Areni s početkom u 19.45 sati čime će i službeno završiti Tjedan Porina.

Kroz neke fotografije prisjetili smo se kako je to izgledalo proteklih splitskih godina...