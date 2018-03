I glazbena diva srušila dionice Snapchata, evo što je izazvalo njen bijes

Nakon što je prije dvadesetak dana jedan tweet Kylie Jenner srušio vrijednost dionica Snapchata za 6,1 posto, odnosno 1,3 milijarde dolara, u četvertak se dogodilo nešto slično, ali iz puno ozbiljnijeg razloga.



Naime, Kylie je napisala kako je gotova sa tom društvenom mrežom jer joj se nisu svidjele neke promjene, a u četvrtak je vrijednost dionica tvrtke Snap Inc., vlasnika Snapchata, za četiri posto, što je prizvelo gubitak od gotovo milijardu dolara, srušila glazbena diva Rihanna napavši platformu zbog neprihvatljive reklame kojom se praktički propagira obiteljsko nasilje. Na Snapchatu se, naime, pojavila reklama za igru "Would You Rather" (biste li radije), a ponuđene opcije su bile: ošamarili Rihannu ili udarili Chrisa Browna.



Premda je u međuvremenu uklonjena, reklama je cirkulirala na društvenim mrežama izazvavši Rihanninu pozornost i kritike brojnih korisnika društvenih mreža, među njima je bila i Chelsea Clinton, kćerka bivšeg američkog predsjednika Billa i državne tajnice Hillary.



Snapchat se ispričao, kažu kako se radilo o užasnoj pogrešci i kako se nije smjelo dogoditi da tako nešto prođe njihove provjere, ali glazbena zvijezda ispriku nije prihvatila. U objavi na svom Instagram profilu poručila im je da se trebaju sramiti jer prave sprdnju od obiteljskog nasilja i svih žrtava koje su ga iskusile.



Rihanna je 2009., dok je s njim bila u vezi, bila žrtva napada Chrisa Browna koji je zbog fizičkog napada na nju osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu i društveno koristan rad.



Brojni korisnici društvenih mreža, izražavajući podršku Rihanni, napisali su kako je ovo konačni kraj Snapchata.