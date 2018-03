Voditelji Porina ushićeni što stižu u Split: Obećavamo spektakl u najlipšem gradu na svitu!

Bliži nam se jubilarna 25. dodjela Porina, a ovaj srebrni pir predvodit će voditeljski par Iva Šulentić i Ivan Vukušić koji su posebno ushićeni zbog spektakularne večeri koja nas 23.ožujka očekuje u Spaladium Areni.



- Prošle godine bilo je čarobno. Bio je to moj prvi Porin u životu. Nešto što sam kao klinac 90-ih gledao na ekranu i što je imalo ogroman utjecaj na cijelu moju generaciju i to ne samo u glazbenom smislu. Pomislio sam je li moguće da sam sada tu i da Iva i ja stvaramo jedan mali dio naše glazbene povijesti? Prekrasno, posebno i ponosno – kazao je Ivan te dodao kako mu sudjelovanje na ovom Porinu predstavlja luksuz te se zahvaljuje svima koji su mu ga priuštili.



- S proljećem i Porin dolazi u Split i to proslaviti svoj srebrni pir! S obzirom na veliku proslavu ove cijenjene nagrade, možemo vam obećati spektakl, a osobno se jako veselim povratku u najlipši grad na svitu i radu s uigranom ekipom. Pripreme su već krenule, haljina se šije, a Vuk i ja jedva čekamo reći 'Dobra večer, Splite!' iz prekrasne Spaladium Arene. Vidimo se! – kazala je nestrpljiva Iva.



Dobitnici u svih 35 kategorija bit će poznati na svečanoj dodjeli glazbene nagrade, a prije velike završnice 23. ožujka u splitskoj Spaladium Areni, gledatelji pred malim ekranima svakodnevno se nakon ponoći na HTV2 od 27.veljače, mogu prisjetiti svih dosadašnjih dodjela ove prestižne nagrade, počevši od one prve održane davne 1994. godine u Opatiji.



Publika će također moći prisustvovati na velikoj završnici Porina, a svioni koji žele uživo pogledati nastupe svojih omiljenih zvijezda i biti dio ovog spektakla, svoju ulaznicu po cijeni od 50 kuna mogu kupiti u sustavu Adriaticket.